05.07.2019

SGS eröffnet Testlabor für Elektromobilität eMobility

Die Prüfgesellschaft SGS eröffnet ein neues Testzentrum für Elektromobilität in Geretsried bei München. Das 4.000 m² große e-Mobility Labor ist eine Prüfstätte für Sicherheits- und Funktionstests sowie Umweltsimulationen im Bereich der Elektromobilität. Künftig prüfen dort bis zu 40 Experten Traktionsbatterien und Fahrzeug-Komponenten von Elektrofahrzeugen auf Leistungsfähigkeit und Sicherheit.

© SGS-Gruppe Deutschland

Das multifunktionale e-Mobility-Labor verfügt über eine Prüffläche von circa 4.000 m². An zahlreichen Prüfkammern und Testständen können die Experten der SGS so koordiniert arbeiten wie an einer Produktionsstraße der Automobilfertigung. Entlang der Prüfstrecke unterziehen sie zum Beispiel Traktionsbatterien von Elektrofahrzeugen umfangreichen Härtetests. Mit Vibrationstests, mechanische Schocks, Temperatur- und Feuchtigkeitsprüfungen oder Behandlungen mit Salznebel, Staub, Mischgasen oder chemischen Stoffen weisen sie die Leistungsfähigkeit und Sicherheit der Hochvoltspeicher nach.

Batterie-Tests sind nur eine der Dienstleistungen, mit denen SGS Automobilhersteller und Zulieferer im Bereich der Elektromobilität unterstützt. Die Prüfer testen auch elektronische und elektromechanische Komponenten, wie zum Beispiel Steckverbinder oder Motorbauteile von Elektro- und Hybridfahrzeugen sowie von herkömmlichen Kraftfahrzeugen. Und auch die Infrastruktur wie etwa Ladesäulen und Ladekabel können untersucht werden. Auf den verschiedenen Prüfständen des Testzentrums werden die Umweltbedingungen simuliert, die die Komponenten auch im Laufe ihres Praxiseinsatzes überstehen müssen - sowohl mechanisch, klimatisch, korrosiv als auch elektrisch.

