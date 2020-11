Merken Gemerkt

10.11.2020

SGS baut Kapazitäten in der Batterieerprobung weiter aus Elektromobilität

Nachdem die SGS e-Mobility Labore in München und Geretsried-Gelting bereits von der Deutschen Akkreditierungsstelle (DAkkS) nach ISO 17025 zertifiziert wurden, gilt dies nun auch für den dritten und seit September 2019 neuen Laborstandort in Rosenheim.

„Der e-Mobility-Markt und damit auch die Nachfrage für professionelle Tests von Elektrobatterien wächst rasant. Wir freuen uns, dass wir unsere zusätzlichen Laborkapazitäten in Rosenheim jetzt nutzen können, um neben unserem bereits seit Jahrzehnten laufenden Testreihen für automobile Großkunden auch mittelständischen Unternehmen in anderen Industrien bedienen zu können,“ erklärt Tilman Heinisch, Head of Industrial Mobility bei der SGS in München. Insbesondere in den Segmenten „Missbrauch“ und „Lebensdauerprüfungen“ adressieren die erweiterten SGS-Kapazitäten nicht nur den boomenden Markt der Elektromobilität, sondern gleichermaßen auch Hersteller und Anwender kleinerer Batterietypen, wie sie z.B. in kabellosen Bohrmaschinen, Mährobotern oder Rollern eingesetzt werden.

SGS Life Cycle Labor in Rosenheim. © SGS

Die SGS ist bereits seit gut einem Jahrzehnt im Bereich e-Mobility weltweit aktiv. An den drei Standorten in Bayern werden neben bis zu 800 Kilogramm schweren Traktionsbatterien für Fahrzeuge führender Hersteller auch Umrichter und Heimspeicher, zum Beispiel für Solarstromanlagen, geprüft. Darüber hinaus werden bei SGS auch elektrische Motorrad-Traktionsbatterien oder e-Bike Speicher sowie Second Life Anwendungen in München, Geretsried-Gelting und Rosenheim getestet.

Der Hauptsitz im Münchener Süden ist ebenfalls mit einem Life Cycle Labor ausgestattet und verfügt über umfangreiche Möglichkeiten, klimatische und elektrische Tests an jeder Art von Prüflingen durchzuführen. Die Prüfstände bestehen jeweils aus einer klimatischen Kammer zur Simulation der Umgebungsbedingungen (-40 °C bis 80 °C mit oder ohne Feuchte), einer Bestromungsanlage mit bis zu 400 kW Leistung, und einer Prüflingskühlung (mit Kältemittel oder Wasser/Glykol) und einer Steuerungseinheit, die nahezu jedes Szenario durch entsprechende Programmierung realisieren kann. Weiterhin verfügt das Labor über ein umfangreiches Kontingent an Zelltestern mit denen die einzelnen Zellen auf Herz und Nieren geprüft und charakterisiert werden können.