08.04.2019

Sensorikanbieter Kymati entwickelt individuelle Radarlösungen Neugründung

Die Kymati GmbH aus München positioniert sich auf dem Markt für Radar und Hochfrequenz-Signalverarbeitung als neuer Anbieter. Hinter dem Unternehmen steht ein Gründerteam aus Radarspezialisten mit langjähriger Technologie- und Branchenerfahrung. Kymati vertreibt u.a. Radarlösungen für automotive Fahrerassistenzsysteme und zur Verkehrsüberwachung.

Neben etablierten Radaranwendungen wie Abstands- und Füllstandsmessungen, Positionierung und Kollisionsvermeidung in Logistik und Industrie sehen die Kymati Gründer wachsendes Potenzial für die Hochfrequenz-Signalverarbeitung in der Verkehrsüberwachung und für (teil-)autonome Fahrzeuge auf Straßen und in der Industrie. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet Radarsensoren, integriert diese in anwendungsgerechten Standard- und Projektlösungen, und kooperiert mit Systemherstellern und -integratoren.

Beispiele für den Einsatz von Radar reichen von der präzisen Erfassung von Abständen und Positionen bis hin zur Objekterkennung und Kollisionsvermeidung. Dabei liefern Radarsignale selbst unter schlechtesten Wetterbedingungen und Lichtverhältnissen zuverlässige Messungen. Gleichzeitig bleibt der Aufwand für die Instandhaltung gering. © Kymati

Kymati CEO Dirk Brunnengraeber war Mitbegründer und CEO des Positioning-Spezialisten Symeo GmbH und will nach deren Verkauf mit einem neuen Team die Potenziale moderner Radartechnologien ausschöpfen: „Mit der Kymati entwickeln wir bereits erfolgreich intelligente und hochauflösende Radarlösungen für die Automotive-Industrie. Als nächsten Schritt wollen wir diese erprobten und zuverlässigen Radarlösungen in neuartigen industriellen Applikationen einsetzen und so die Sicherheit und Genauigkeit von Prozessen in Logistik und Produktion deutlich verbessern.“ Der CTO Martin Glänzer kommt aus dem Entwicklerteam für Radar von Siemens zu Kymati.

Die neueste Generation von Radarlösungen ist in der Lage, die Umgebung zu „sehen“, also Personen sowie Art, Position und Bewegung von Objekten zu erkennen. Gleichzeitig sind die Sensoren extrem robust und für den Einsatz in „elektronikfeindlichen“ Industrieumgebungen geeignet.

