17.01.2017

Selbstfahrende Volvo XC90 in San Francisco

Ein Volvo XC90 fährt künftig selbstständig durch die Straßen von San Francisco: Der Online-Fahrvermittlungsdienst Uber weitet seinen Feldversuch mit dem autonom fahrenden Volvo-SUV auf die kalifornische Metropole aus.

Der Volvo XC90 fährt künftig selbstständig durch die Straßen von San Francisco. (© Volvo)

Im August 2016 haben beide Unternehmen bekanntgegeben, dass sie das autonome Fahren vorantreiben wollen und gemeinsam die nächste Generation selbstfahrender Autos entwickeln werden. Erkennbar sind die Testfahrzeuge an den auf dem Dach montierten Kontrolleinrichtungen. Während der Pilotphase ist stets ein Uber Techniker an Bord, der die Funktionen überwacht und bei Bedarf eingreift.

Die Allianz mit Uber ist dabei nur ein Teil einer dreistufigen Strategie von Volvo, um Techniken zum autonomen Fahren zu entwickeln. In 2017 startet mit dem Drive Me Projekt der weltweit größte Test mit autonomen Fahrzeugen: Bis zu 100 Autos sind dann auf öffentlichen Straßen in Göteborg unterwegs. Die zweite Säule beruht auf einem Joint-Venture mit Autoliv. Gemeinsam werden in einem neu gegründeten Unternehmen Technologien und Assistenzsysteme zum autonomen Fahren entwickelt, die auch an dritte Parteien vertrieben werden. Die laufende Partnerschaft mit Uber markiert die dritte Stufe. Volvo und das Technologie-Unternehmen entwickeln gemeinsam die nächste Generation autonom fahrender Autos, was die Entwicklungskosten der schwedischen Premium-Marke minimiert.