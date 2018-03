Merken Gemerkt

Merken

19.03.2018

Selbstfahrende Modellfahrzeuge: Renesas präsentiert die Gewinner der MCU Car Rally Wettbewerb

Renesas gibt die Gewinner der diesjährigen MCU Car Rally bekannt. Das Finale des Wettbewerbs fand am 1. März 2018 auf der embedded world in Nürnberg statt. 28 Teams von 16 Universitäten aus ganz Europa mit rund 150 Studenten und ihren Professoren stellten sich in diesem Jahr der Herausforderung, ein selbstfahrendes Modellfahrzeug auf der Basis von Sensoren und Renesas RX-Mikrocontrollern zu entwickeln.

© Renesas

Zur Erfassung der Rundenzeiten kam ein Zeitmessungssystem basierend auf der Renesas Synergy Plattform zum Einsatz. Mit einer Zeit von 02:38.4 Minuten auf vollen fünf Runden der 67 Meter langen Rennstrecke ging der erste Platz an das Team Road Runner der Gheorge Asachi Technischen Universität Iași aus Rumänien. Das zweitschnellste Modell bauten die Studierenden des Teams FasTech1 der Universität Craiova, Rumänien, das die fünf Runden in 03:08.3 meisterte. Das Team Brockenblitz der deutschen Hochschule Harz fuhr mit einer Zeit von 03:19.0 auf den dritten Platz ein.

Zum Video über die Veranstaltung