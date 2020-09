Merken Gemerkt

22.09.2020

Segula Technologies gründet Digital Lab für Konnektivität Know-how-Bündelung

Segula Technologies hat ein neues Digital Lab in China eröffnet. Das Kompetenzzentrum richtet den Fokus auf das Thema Konnektivität.

Head-up-Display (HUD) eines Navigationssystems mit Augmented Reality . (© Segula Technologies)

Mit dem Digital Lab konzentriert sich Segula auf die Bereiche Human Machine Interface (HMI), User Experience und Interface (UX/UI), Connectivity sowie Big Data. Alle diese vier Technologiedisziplinen sind für die Weiterentwicklung des Internet der Dinge (IoT) und für die Mobilität der Zukunft von entscheidender Bedeutung.

Unter der Prämisse, das Fahren in Zukunft sicherer, intuitiver und komfortabler zu gestalten, arbeitet Segula an User-Experience und Konnektivitäts-Features, die sowohl emotionale als auch praktische Bedürfnisse erfüllen: Tools zur einfachen Anpassung von Fahrzeugen an unterschiedliche Körperformen, sprachgesteuerte Fahrsysteme, Safety Detection, Fahrzeug-Entertainment und vielem mehr.

„Segula Technologies engagiert sich insbesondere im Transportsektor, der schon seit langem Software und deren Schnittstellen nutzt. Wir verfügen daher über eine langjährige Erfahrung bei der Integration. Dazu zählen die Schaffung von HMIs, Hardware-Anbindungen, Zugriffe auf Daten und vieles Weitere", betont Federico Vigano, CEO von Segula Technologies Greater China.

Das Digital Lab mit Sitz in China verstärkt die dortige Präsenz von Segula. Bereits mehr als 500 Mitarbeiter des Konzerns sind an vier Standorten – Wuhan, Shenzhen, Chongqing und Shanghai – beschäftigt.

Ergänzend zu der Arbeit des Digital Labs in China engagiert sich auch Segula Technologies Deutschland in der Entwicklung digitaler Konzepte für die Mobilität der Zukunft. Mit einem spezialisierten Team von Ingenieuren arbeitet Segula hierzulande an der virtuellen Validierung und Erprobung fortschrittlicher Fahrerassistenzsysteme (ADAS). Segula Technologies unterhält in Deutschland darüber hinaus ein Forschungsprojekt zur Implementierung von Algorithmen auf der Basis von Big Data für die künstliche Intelligenz (KI) beim Testing (NVH, EMV, Crash, Dauerhaltbarkeit und Motor-/Getriebe-/Auspufftests).

