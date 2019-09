Merken Gemerkt

25.09.2019

Sechs neue Mitglieder treten ISELED-Allianz bei Beleuchtung

Die ISELED-Allianz hat sechs neue Mitglieder aufgenommen. Dabei handelt es sich um die Dräxlmaier Group, Everlight Electronics, Xingyu Car Light, Techniplas, die Dr. Schneider Unternehmensgruppe und designLED. Damit hat sich die Zahl der Allianz-Mitglieder auf nunmehr 28 Firmen erhöht, die das ISELED-Ökosystem erweitern.

Das Produktportfolio der Dräxlmaier Group umfasst integrierte Ambiente- & Funktionslichtsysteme, Interieursysteme, Bordnetze und Batteriesysteme für die E-Mobilität. Das Unternehmen mit Firmensitz im niederbayerischen Vilsbiburg wurde 1958 gegründet und beschäftigt heute rund 70.000 Mitarbeiter in über 20 Ländern.

Everlight Electronics ist ein Optoelektronik-Hersteller und Anbieter von LED-Lösungen mit weltweit 5.600 Mitarbeitern. Das Unternehmen mit Sitz in Taipei, Taiwan vermarktet LEDs, SMD- und THR-Lampen, digitale Displays, IR-Sender sowie optische Sensoren und Optokoppler. Die Everlight Electronics Europe hat ihren Sitz in Karlsruhe.

Neu in der Allianz ist auch die Xingyu Car Light mit Sitz in Changzhou/China, die Automotive-LED-Lampen fertigt. Auf Basis einer patentierten Technologie-Plattform integriert das schottische Unternehmen designLED LEDs in dünne und mechanisch flexible „Licht-Kacheln“ ohne sperrige Sekundäroptik und Kühlkörper für Anwendungen vom Automobil-Innenlicht bis hin zu Architektur und Design. Die Firma Techniplas mit Sitz in Nashotah/Wisconsin bietet Design- und Fertigungsservices an. So zeigte der Firmenverbund auf der CES 2019 u.a. ein Konzeptfahrzeug mit kognitivem Licht, smarten Strukturen und Leichtbauweise. Die Dr. Schneider Unternehmensgruppe hat sich als Spezialist für Produkte im Fahrzeuginnenraum etabliert - vom Belüftungssystem bis zu integrierten Verkleidungen sowie Modulen für Instrumententafeln und Mittelkonsolen. Die Gruppe hat ihren Sitz in Kronach, Oberfranken und beschäftigt weltweit mehr als 4.000 Mitarbeiter.

Über die ISELED-Allianz

Die ISELED-Allianz ist ein offener Industrieverbund mit dem Ziel, ein Ökosystem als komplette Systemlösung für Beleuchtungen im Automobil auf Basis der ISELED-Technologie aufzubauen. Die Allianz wurde im Herbst 2016 gegründet. Mittlerweile sind ISELED-Produkte von mehreren Herstellen verfügbar sowie ein Demo-Kit.

