02.04.2019

Schaeffler erforscht Lenksysteme für E-Mobilität Forschung

Schaeffler hat gemeinsam mit mehreren Projektpartnern Konzepte und Prototypen für neue Lenksysteme für den urbanen Einsatz entwickelt. Die Arbeiten waren in das Verbundprojekt „OmniSteer“ eingebunden, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung mit 1,9 Millionen Euro gefördert wurde. Das Projekt steht nach 3 Jahren Laufzeit jetzt vor seinem Abschluss.

Mit 1,9 Millionen Euro vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert, wurde OmniSteer die vergangenen drei Jahre innerhalb der Forschungskooperation SHARE (Schaeffler Hub for Automotive Research in E-Mobility) am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) vorangetrieben. Ein Konsortium aus mehreren Teilnehmern arbeitete an dem Projekt. Dazu gehören neben Schaeffler die Unternehmen Paravan GmbH (Fahrzeugumbauten für Menschen mit Behinderungen) und Hella Aglaia Mobile Vision GmbH (Entwicklung von intelligenten visuellen Sensorsystemen) sowie das Forschungszentrum Informatik (FZI) und das Institut für Fahrzeugsystemtechnik (FAST) am KIT.

Omni steht für orthogonale und mehrdirektionale Fahrmanöver sowie nichtlineare Lenkvorgänge. In Kombination mit dem Antriebsmodul „Schaeffler Intelligent Corner Module“ und neuartigen Radaufhängungen, die größere Lenkeinschläge erlauben, wurden funktional sichere mechatronische Längs- und Querführungssysteme (Abstands- und Spurassistenten) entwickelt, die künftig eine höhere Manövrierfähigkeit von Fahrzeugen ermöglichen.

„Voraussetzung für OmniSteer sind zunächst die Elektrifizierung des Antriebsstrangs und in einem nächsten Schritt die damit verbundene Integration der Antriebe in die Räder gewesen“, erläutert Projektleiter Dr. Paul Haiduk. Der kompakte Antrieb ermöglicht neue Anwendungsgebiete in der urbanen Mobilität. „Der große Vorteil eines Radlenkwinkels von plus/minus 90 Grad und einzeln steuerbarer Räder ist der mögliche Übergang von bspw. einer Geradeausfahrt in ein seitliches Einparkmanöver ohne Zwischenstopp“, so Haiduk. Situativ kann zwischen Vorderrad-, Hinterrad- und Allradlenkung gewechselt werden. Auch ein Wenden auf der Stelle ist möglich.

Gemeinsam mit Teammitgliedern der Projektpartner präsentierten Schaeffler-Mitarbeiter ihre Konzepte und Prototypen: von links: Projektleiter Dr. Paul Haiduk (Schaeffler) mit den Teammitgliedern Madeleine Höschle (Schaeffler-Paravan), Mario Kütt (Paravan), Jin Li (Schaeffler), Dominik Nees (Schaeffler), Sebastian Buchwald (Schaeffler) und Philipp Kautzmann (Schaeffler) © Schaeffler

