27.09.2018

Schaeffler baut neue Automotive-OEM-Unternehmenszentrale Firmengebäude

Schaeffler baut am Standort in Bühl im Rahmen einer 60-Millionen-Euro-Investition ein Entwicklungsgebäude und die neue Unternehmenszentrale für seine Automotive-OEM-Sparte. Gleichzeitig will der Automotive- und Industriezulieferer damit seine weltweiten E-Mobilitäts-Aktivitäten erweitern.

Dem Unternehmensbereich E-Mobilität kommt bei Schaeffler eine wachsende Bedeutung zu. Die Kompetenzzentren E-Mobilität in Bühl, Wooster (USA) und Anting (China) werden zukünftig aus dem neuen Headquarter heraus gesteuert.

Das neue Gebäude befindet sich auf einer rund 23.400 qm umfassenden Bruttogesamtfläche und enthält Büroräume für rund 500 Personen, Kantine, Konferenzbereich sowie Prototypenbau und Prüfstände. Es sollen voraussichtlich 350 Arbeitsplätze, hauptsächlich im Bereich E-Mobilität, in den nächsten Jahren neu entstehen.

Ansicht des geplanten Neubaus Entwicklungsgebäude und Automotive OEM-Zentrale von Schaeffler. © Schaeffler

