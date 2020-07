Merken Gemerkt

01.07.2020

Save the date: safetronic.2020 Funktionale Sicherheit in Straßenfahrzeugen

Am 10. und 11. November 2019 trifft sich auf der mittlerweile 19. Fachtagung „safetronic“ in Stuttgart-Fellbach wieder die internationale Automotive Fachwelt, um sich über aktuelle Entwicklungen rund um sichere Software und Hardware auszutauschen.

In praxisorientierten Beiträgen geben Experten führender OEMs sowie der Zulieferindustrie Einblicke in ihre Erfahrungen mit der zweiten Edition der ISO 26262 und deren Anwendung in allen Fahrzeugklassen. Neueste Erkenntnisse aus der Forschung runden das Programm ab.

Die Themenschwerpunkte in diesem Jahr lauten:

ISO 26262 & SOTIF

Best Practice einer erfolgreichen Implementierung der ISO 26262

Funktionale Sicherheit in den Bereichen Konnektivität, Autonomes Fahren und Künstliche Intelligenz

Praxis-Update zu Trends in der Funktionalen Sicherheit

Für das gesamte Vortragsprogramm wird eine Simultanübersetzung Deutsch/Englisch angeboten.

Die Pausen und ein entspanntes Get-together am ersten Veranstaltungsabend bieten darüber hinaus viel Raum zum Erfahrungsaustausch und Networking.

Das sagen Teilnehmer zur Tagung 2019:

"Eine top-organisierte Veranstaltung mit einem hoch-aktuellen Themenspektrum vorgetragen von echten Experten." (Marco Schlummer, IQZ GmbH)

"If you want to meet and discuss with the Who is Who of the Automotive Functional Safety Family and get informed about new trends and challenges the industry is facing – that is the place to go!“ (Wolfgang Mickisch, FSQ Functional Safety & Quality Experts GmbH)

"Sehr gute Organisation, sehr gute Themenwahl und super, um sich zu vernetzen." (Peter Krumbach, BMW)

Teilnehmer profitieren bis zum 12. Oktober 2020 vom Frühbucherpreis. Abonnenten der Fachzeitschrift HANSER automotive erhalten einen zusätzlichen Rabatt von 10 Prozent.

In diesem Jahr gibt es erneut eine Kooperation mit der Fachtagung „Safety meets Security“, welche am 12. November am selben Ort stattfindet. Die Teilnehmer lernen auf den zwei Fachtagungen verschiedene Blickwinkel und Gemeinsamkeiten zum Thema Funktionale Sicherheit und Security kennen. Bei einer Buchung von beiden Fachtagungen gibt es einen attraktiven Kombinationsrabatt.

Die ersten Veranstaltungsdetails sowie weiterführende Informationen finden Sie unter www.safetronic-veranstaltung.de