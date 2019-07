Automotive Networks 2019

04.07.2019

Am 12. November 2019 treffen sich in München-Garching wieder OEMs, Zulieferer und Halbleiterhersteller, um auf der hochspezialisierten Fachtagung ›Automotive Networks‹ aktuelle Fragen rund um IVN-Technologien und E/E-Architekturen zu diskutieren.

Leistungsfähige und robuste Vernetzungstechnologien sind eine wesentliche Voraussetzung für Innovationen im Automobil – gerade im Hinblick auf elektronische Assistenzfunktionen und die Vision des autonomen Fahrens. Entsprechend viele neue Entwicklungen gibt es auf dem Markt und die Anzahl der angebotenen und eingesetzten Technologien steigt.

Vor diesem Hintergrund bietet die Fachtagung ›Automotive Networks‹ Experten eine internationale Plattform für den fundierten Informations- und Erfahrungsaustausch:Teilnehmer können sich auf hochkarätige Referenten freuen – unter den ersten Vortragszusagen sind BMW Group, Continental, Robert Bosch GmbH und Porsche AG. Das Programm wird gerade vom Fachbeirat erstellt. Über das Vortragsprogramm hinaus sind interaktive Formate wie ein Networking-Event am Abend vorher und eine Forumsdiskussion zum Thema “Quo vadis function and service-oriented architecture” geplant.

Teilnehmerstimmen 2018



»It‘s a great opportunity to have an overview about IVN technology trend, in relationship with the current automotive challenges (autonomous driving, connectivity, electrification).«

Giuseppe Conigliaro (FCA Italy S.p.A.)



»Highly focussed topic and good discussions with like-minded experts.«

Dr. Oliver Creighton (BMW AG)