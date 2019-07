Merken Gemerkt

19.07.2019

Saisonende der Formel-E-Weltmeisterschaft eMobility

Das Formel E Team Audi Sport ABT Schaeffler errang die Vizeweltmeisterschaft in der Teamwertung in New York, wo die fünfte Saison für das von Würth Elektronik unterstützte Rennteam endete. Das Unternehmen wird seine Technologiepartnerschaft weiter intensivieren und die Erkenntnisse aus der Rennserie in die Bauteilentwicklung einfließen lassen.

© Audi Communications Motorsport

Die fünfte Saison der Formel E war bis zum Ende interessant. Die Fahrer des Teams Audi Sport ABT Schaeffler Daniel Abt und Lucas di Grassi verbuchten sowohl Niederlagen als auch Spitzenerfolge. Zum Abschluss der Saison erreicht Lucas di Grassi Platz 3 in der Fahrerwertung und Daniel Abt Platz 7.

Würth Elektronik intensiviert kontinuierlich die technische Zusammenarbeit mit Audi Sport ABT Schaeffler. Neue Entwicklungen des Rennboliden sind in vollem Gang: Im Vordergrund stehen die Maximierung von Effizienz, die Optimierung der Leistung und die weitere Einsparung von Gewicht. Zusätzlich werden auch die bereits in der zweiten Saison verbauten REDCUBE Terminals noch einmal speziell für den Einsatz im Rennfahrzeug optimiert. Darüber hinaus finden Entwicklungen in den Bereichen Gate Driver Transformator und DC/DC-Wandler statt. Die Erkenntnisse aus der Rennserie fließen in die Bauteilentwicklung und Weiterentwicklung ein.

