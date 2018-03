Merken Gemerkt

20.03.2018

SAIC und TTTech gründen Joint Venture für automatisiertes Fahren Firmen-News

Die SAIC Motor Corporation und die österreichische TTTech Computertechnik haben einen Joint-Venture-Vertrag zur Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens mit einem Beteiligungsverhältnis von 50,1%:49,9% gegründet. Ziel des Joint Ventures ist die Entwicklung eines intelligenten Steuerungssystems für das automatisierte Fahren (iECU).

Das Joint Venture soll sicherstellen, dass SAIC die ersten in Serie produzierten, intelligent fahrenden Autos auf den chinesischen Markt bringen wird. Bereits in diesem Jahr sollen erste Fahrzeuge verfügbar sein. Mit seinem Produkt „MotionWise" ist TTTech ein Anbieter sicherer Plattformsoftware für das automatisierte und autonome Fahren. Als Spezialist im Bereich Sicherheitstechnologie liefert TTTech Sicherheitssteuerungen und zuverlässige Netzwerke, die als Nervensystem für hochentwickelte Steuerungslösungen in der Luftfahrt-, Automobil- und Baumaschinenbranche, sowie in anderen Industriebereichen eingesetzt werden. So kommen die Technologielösungen von TTTech auch in Raumfahrtanwendungen zum Einsatz.

Über SAIC

Die SAIC Group ist Chinas größter Automobilkonzern und hat in den letzten Jahren ihre Entwicklungsstrategie in den Bereichen Elektrifizierung, intelligente Vernetzung, Car-Sharing und Internationalisierung weiter vorangetrieben. Die SAIC Group hat bereits 2013 mit der Erforschung von Fahrerassistenzsystemen und dem autonomen Fahren begonnen und unterhält strategische Kooperationen mit Mobileye, Infineon, China Mobile, Huawei, Invista und Qualcomm.

Derzeit erforscht die SAIC Group intelligente Fahrzeugtechnologien in einzelnen Testfeldern wie Autobahnen, Parkflächen und Tiefgaragen. Das Unternehmen verfügt über kumulierte Erfahrung aus Fahrzeugtests von über 50.000 Kilometern. Im März dieses Jahres erhielt die SAIC Group die erste chinesische Testlizenz für Kraftfahrzeuge, die ein intelligentes Netzwerk an Board haben.

Über TTTech

TTTech ist tätig im Bereich robuste Vernetzung und Sicherheitssteuerungen. Lösungen von TTTech verbessern die Sicherheit und Zuverlässigkeit elektronischer Systeme in der Industrie- und Transportbranche mit einem Produktportfolio, das dazu beiträgt Industrie 4.0 und autonomes Fahren zu realisieren. Darüber hinaus unterstützen die Lösungen hoch skalierbare und modulare offene Echtzeitarchitekturen basierend auf deterministischem Ethernet. Dies beinhaltet auch die IEEE TSN Standards und den etablierten SAE Time-Triggered Ethernet Standard.

