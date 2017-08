Merken Gemerkt

02.08.2017

Safety meets Security 2018 Themenumfrage zur Fachtagung – Jetzt teilnehmen!

Am 14. März 2018 findet in Stuttgart-Nürtingen zum dritten Mal die internationale Fachtagung "Safety meets Security" statt. Die Veranstaltung befasst sich mit Fragen zur inneren und äußeren Sicherheit von Embedded Systems in einer sich zunehmend vernetzenden Umgebung. Sie bietet Entwicklern eine qualitativ hochwertige Plattform für den Austausch von Erfahrungen und Erkenntnissen.

Um einen Eindruck davon zu bekommen, welche Themen die Branche aktuell besonders bewegen, hat HANSER Tagungen und Messen als Organisator der Veranstaltung eine Umfrage gestartet. Diese umfasst lediglich drei Fragen und wird anonymisiert ausgewertet. Die Ergebnisse fließen in die Programmgestaltung ein.

Befassen Sie sich beruflich mit Fragen der „Funktionaler Sicherheit“ oder „Security“? Dann nehmen Sie bis zum 17.09.2017 an der Themenumfrage teil!



