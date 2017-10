Merken Gemerkt

02.10.2017

safetronic.2017: Internationale Tagung mit Praxis-Update zur ISO 26262

Am 7. und 8. November 2017 treffen sich in Stuttgart wieder Experten aus aller Welt, um auf der safetronic aktuelle Fragen rund um Funktionale Sicherheit im Automobil zu diskutieren. Themenschwerpunkte: Die zweite Edition der ISO 26262 sowie Herausforderungen durch vollautomatisiertes Fahren.

Neben anwenderorientierten Fachbeiträgen und Best-Practice-Beispielen erwartet die Teilnehmer in diesem Jahr eine richtungsweisende Podiumsdiskussion zu aktuellen und künftigen Herausforderungen. Referenten aus führenden OEMs sowie der Zulieferindustrie geben Einblicke in ihre Erfahrungen und präsentieren innovative Lösungsansätze.

Ein entspanntes Get-together am ersten Veranstaltungsabend bietet darüber hinaus Gelegenheit in entspannter Atmosphäre vertiefende Gespräche zu führen und Kontakte zu knüpfen.

Die Vorträge:

Normen und Standards – 2nd Edition ISO 26262

Aktueller Stand zur ISO 26262 2nd Edition

Dr. Jürgen Schwarz, Senior Manager Safeguarding Hard & Software, Quality › Daimler AG, Ulm

ISO PAS 21448 (SOTIF) – Aktueller Stand

Thomas Weispfenning, Senior System Safety Engineer › Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim

Nicolas Becker, Functional Safety Senior Expert › PSA Groupe, Montbéliard Cedex, France

HW Highlights der ISO/DIS 26262:2016

Carsten Gebauer, Center of Competence Functional Safety › Robert Bosch GmbH, Heilbronn

Herausforderungen der ISO 26262 2nd Edition für Halbleiter

Dr. Michael Soden, Lead Software Architect › ANSYS medini Technologies AG, Berlin

Zehn Jahre Halbleiterentwicklung für Funktionale Sicherheit – eine Rekapitulation

Kai Konrad, Senior Manager Automotive Safety Systems

Andrea Diermeier, Functional Safety Engineer › Infineon Technologies AG, Neubiberg

Best Practices für erfolgreiche technische Umsetzungen

SpeedSpeak: Ein Sinn für Sicherheit – ein Praxisansatz zur Erfüllung der Anforderungen der ISO 26262

Bernhard Sechser, Principal Consultant SPICE & Safety › Method Park Consulting GmbH, Erlangen

Zielorientierte Vorgehensweise bei der Durchführung von Functional Safety Audits und Assessments – Erfahrungen und Lösungen aus Sicht eines OEM‘s

Dr. Axel Dold, Dr. Gerardo Friedlmeier, Safeguarding Hard & Software / Functional Safety › Daimler AG, Sindelfingen

Ein integrierter Ansatz für eine HW- und SW-Sicherheitsanalyse nach ASIL A und B

Dr. Pierre Metz, Senior Expert Functional Safety › Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. KG, Bamberg

Assessmentdurchführung bei Continental Automotive

Peter Lascych, Principal Technical Expert › Continental, Berlin

Functional Safety through the lens: Performance + E&E – An essential combination for effective Safety

Nir BenMoshe, Program Manager, Head of solution Safety › Mobileye vision technologies, Jerusalem, Israel

Zukünftige Lenkkonzepte für Nutzfahrzeuge unter Einbeziehung der funktionalen Sicherheit

Dipl.-Ing. Lars Wülbeck, Teamlead Safety SW & HW › Knorr-Bremse SteeringSystems GmbH, Wülfrath

M.Eng., Dipl.-Ing.(FH), B.Eng. Dag Alexander Zenke, Functional Safety Expert › TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG, Essen

SpeedSpeak: Agile Fallstricke für Funktionale Sicherheit? – Beobachtungen & Erfahrungen widerlegen verbreitete Mythen – Resultierende praktische Empfehlungen

Florian Bogenberger, Managing Safety Consultant for innovative Safety Projects; Rainer Faller, Managing Director › exida.com GmbH, Neubiberg

Funktionale Sicherheit in Innovationsfeldern

Voneinander abhängige Sicherheitsziele bei failoperational Systemen

Dr. Adam Schnellbach, Lead Engineer Safety Methods and Analyses › AVL List GmbH, Graz, Austria

Ein praxisorientierter Ansatz zur Lieferung von Argumenten für die Sicherheit von automatisierten Fahrzeugen

Dr. Alexander Rudolph, Head of Safety, Safety-in-Use & Cybersecurity › Continental, Frankfurt am Main

Hans-Leo Ross, Senior Manager; Tobias Rad, Safety Engineer › Bosch Engineering GmbH, Heilbronn

Quantitative SOTIF-Analysemethode für hoch automatisiertes Fahren

Dr. Wilhard von Wendorff, Center of Competence Safety › IABG mbH, Ottobrunn

Verwendung von Beobachtern zum Test von Fahrerassistenzfunktionen

Hartmut Jürgens, Product Manager Test Automation Tools › dSPACE GmbH, Paderborn



Ist Linux bereit für sicherheitskritische Anwendungen?

Dr. Alexander Mattausch, Lead Project Manager Operating Systems › Elektrobit Automotive GmbH, Erlangen

Entwicklung von Fahrzeugarchitekturen für leistbares und sicheres autonomes Fahren

Stephen Norton, Managing Director › Quint Safety GmbH, Munich

Dr. Hasan Akram, CEO › Matrickz GmbH, Unterschleißheim

Panel Discussion: Herausforderungen der Funktionalen Sicherheit – heute und in naher Zukunft

Moderation: Dr.-Ing. Mario Trapp › Fraunhofer IESE