18.07.2019

Rutronik-Automotive-Congress am 18./19. September 2019 in Pforzheim Tagung

Am 18. und 19. September 2019 findet in Pforzheim der zweite Automotive-Congress von Rutronik Elektronische Bauelemente statt. Die Teilnehmer erwarten Vorträge zur Mobilität der Zukunft, zu aktuellen Entwicklungen in der Elektronik für Fahrzeuge und zu Bauteiletrends. Der Kongress richtet sich an Unternehmen, die Elektronik für Kraftfahrzeuge entwickeln oder fertigen.

© Rutronik

In den Vortragspausen stehen die Hersteller in einer Fachausstellung für Gespräche zur Verfügung. Zusätzlich bietet der Kongress den Besuchern Gelegenheit, Marktteilnehmer und ihre Produkte kennen zu lernen sowie Kontakte zu knüpfen. Moderiert wird die Veranstaltung vom Automotive-Experten Peter Gresch. Der Kongress wird am Vorabend durch einen Gala-Event im Gasometer in Pforzheim eröffnet.

Einblick ins Programm

Erich Nickel, Geschäftsführer von Schaeffler Paravan Technologie, stellt Space Drive vor. Das elektronische Steer-by-Wire-System gilt als Schlüsseltechnologie für das autonome Fahren und bewährt sich derzeit im Renn-Einsatz. Reinhard Prechler, Entwicklungsleiter für Bordnetze bei Audi, präsentiert die Technik im neuen e-tron. Robert Isele von BMW und Referenten von OSRAM und Infineon behandeln das Thema Licht.

Veranstalter ist die Automotive Business Unit (ABU) der Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH. Der im Mai 2018 erstmals durchgeführte Automotive-Congress in Pforzheim verzeichnete über 190 Teilnehmer. Neben der Veranstaltung in Pforzheim findet 2019 ein zweiter Event in Turin statt.

Anmeldung bis 19. August 2019