07.11.2017

RTI wird AUTOSAR-Entwicklungspartner

Real-Time Innovations (RTI) ist als Entwicklungspartner der AUTomotive Open Systems ARchitecture (AUTOSAR) Development Group beigetreten. RTI wurde von einem AUTOSAR Core Partner nominiert und durch den Lenkungsausschuss der Group bestätigt. Damit kann das Unternehmen an der Entwicklung des AUTOSAR-Standards mitwirken und Erfahrungen mit industriellen Systemen und autonomen Fahrzeugen weitergeben.

AUTOSAR ist eine weltweite Entwicklungspartnerschaft an Autoherstellern, Zulieferern und Firmen aus der Elektronik-, Halbleiter- und Software-Branche und die treibende Organisation hinter der größten standardisierten Automotive-Architektur. Dieses Jahr hat AUTOSAR die erste Version der Adaptive Platform veröffentlicht, einer standardisierten Software-Plattform, die den steigenden Bedarf an Technologie in der Automobilindustrie bedient.

AUTOSAR und autonome Fahrzeuge

Autonome Fahrzeuge stellen komplexe Systeme dar, die Vision, Radar, LIDAR, Umgebung, Sensoren, GPS, Mapping, Navigation, Planung und Kontrolle vereinen. Zusätzlich müssen diese Komponenten als zuverlässiges sicheres System zusammenarbeiten, das komplexe Umgebungen in Echtzeit analysiert und auf chaotische Umgebungen reagiert, z.B. während der Hauptverkehrszeit. Folglich stellt Autonomie eine extreme technische Herausforderung dar. Mit der Entwicklung des autonomen Fahrens benötigt die Automobilindustrie nun technische Fähigkeiten wie leistungsstarkes Computing, fahrzeuginterne Kommunikation, cloud-basierte Applikationen sowie fortschrittliche Datenverarbeitung und muss gleichzeitig die höchsten Safety- und Security-Anforderungen erfüllen. RTI arbeitet mit der AUTOSAR Group zusammen, um die Software-Plattform weiterzuentwickeln und dabei zu unterstützen, dass sie den komplexen Anforderungen autonomer Fahrzeuge nachkommt.

Sichere Konnektivitätslösung für Autonome Fahrzeuge

Ein vollautonomes Auto ist ein selbstfahrender Roboter, der einige der anspruchsvollsten Anforderungen an Leistung und Sicherheit aller Branchen vereint. Die datenzentrische Konnektivitätssoftware von RTI wurde auf komplexe Anwendungen ausgelegt und befindet sich bereits in zahlreichen autonomen Systemen wie Flugzeugen, Flugdrohnen, Weltraumrobotern und U-Booten im Einsatz.

Die RTI Connext DDS-Software beschleunigt Design und Entwicklung autonomer Systeme, indem sie einen effizienten Weg vom Prototyping bis hin zur Produktion und Sicherheitszertifizierung ermöglicht. Sie bietet eine datenzentrische Architektur, die auf die Anforderungen des autonomen Fahrens von Level 3 bis Level 5 ausgelegt ist. Ebenso besitzt sie die Flexibilität eines etablierten Standards, der zu den vielseitigen und noch in der Entwicklung befindlichen Anwendungsfällen in der Industrie passt.

Sicherheitszertifizierbarkeit nach ISO 26262

Die Automobilindustrie hat ISO 26262 als Standard für funktionale Sicherheit aller Elemente beim Design elektronischer Systeme und dem Fahrzeugdesign eingeführt, darunter funktionale Sicherheit, Systementwicklung, Hardware, Software, unterstützende Prozesse und mehr. ISO 26262 erlaubt eine vom Fahrzeug unabhängige Zertifizierung von Software-Komponenten und ermöglicht Erstausrüstern die Nutzung kommerzieller handelsüblicher Software (COTS) wie Connext DDS, um ihre Zertifizierungskosten und Risiken zu minimieren. RTI arbeitet mit Kunden und Partnern zusammen, um die Konformität mit ISO 26262 weiterzuverfolgen und Systeme des Massenmarkts mit funktionaler Sicherheit zu adressieren.

An der anstehenden AUTOSAR Open Conference am 8. November im Computer History Museum in Mountain View, Kalifornien nimmt RTI teil.

Autonomes Auto (Quelle: Chesky_W / iStock/RTI)

