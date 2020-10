Merken Gemerkt

15.10.2020

RTI: Virtual ConnextCon 2020 Globale DDS User-Konferenz

Real-Time Innovations (RTI) kündigt seine erste Virtual ConnextCon 2020 an, die vom 26. bis 27. Oktober für die Regionen USA und Amerika sowie vom 28. bis 29. Oktober für die Regionen EMEA und APAC stattfindet.

Die ConnextCon 2020 untersucht die Funktionen intelligenter Maschinen und autonomer Systeme von morgen. In den nächsten 10 Jahren werden Autos sicher selbstständig fahren, Energiesysteme werden ältere Geräte und erneuerbare Energien besser nutzen können und neue Stufen der Intelligenz werden die Krankenhausausstattung verbessern. In diesem Zeitalter der Autonomie wird intelligentes Computing die grundlegende Infrastruktur unserer Welt leiten und verbessern. Auf der ConnextCon2020 werden die Teilnehmer aus erster Hand sehen, wie RTI Connext DDS das neue Zeitalter der Autonomie beschleunigt und die grundlegende Infrastruktur unseres Planeten verändert.

Virtual Connext Conference 2020: Das Zeitalter der Autonomie Die Vorträge der ConnextCon 2020 umfassen: 26.-27. Oktober 2020 (US/Amerika): Stuart Kozlick, CEO von Puzzle Medical Devices und RTI Advisory Board Member

Kiran Bharwani, VP von Autonomy, Rivian Automotive

Matthew Grubis, Chief Engineer von Monitoring Solutions, GE Healthcare

Craig Clark, CTO, Kratos Defense 28.-29. Oktober 2020 (EMEA/APAC): Sylvain Chague, Co-Founder und CTO, Dreamscape Immersive

KT Neumann, Founder und Investor von KTN GmbH; RTI Advisory Board Member

Stefan Sandberg, Product Owner Simulation, Veoneer Vision Zur kompletten Agenda und Registrierung für das kostenlose Event

Führungskräfte und technische Experten von RTI werden zudem aktuelle Themen vorstellen, darunter: Die Zukunft der Autonomie, ein technischer Einblick in die Skalierbarkeit industrieller Systeme, Inside DDS – eine Einführung in Connext DDS, Security für einsatzkritische Verteidigungssysteme sowie Datenzentriertheit in der Elektrik und autonomen Fahrzeugen.

Die Teilnehmer der ConnextCon 2020 erwartet eine dynamische Erfahrung. Neben virtuellen Präsentationen erhalten Nutzer die Möglichkeit, virtuell mit den Rednern, RTI-Experten und anderen Teilnehmern via Live-Befragungen, Q&A-Sessions, Umfragen, Demos, Diskussionsrunden und virtuellen Besprechungsräumen zu interagieren.