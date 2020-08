Merken Gemerkt

Merken

12.08.2020

RTI tritt dem Baidu Apollo Autonomous Driving Partner Ecosystem bei Autonomes Fahren

Real-Time Innovations (RTI) ist dem Baidu Apollo Autonomous Driving Partner Ecosystem beigetreten. Damit schließt sich RTI einer Gruppe von OEMs, Tier-1-Zulieferern, Entwicklerplattformen und Start-ups an, um gemeinsam die Entwicklung und Einführung des autonomen Fahrens auf der Betriebsplattform Apollo zu beschleunigen.

Apollo ist Baidus Open-Source-Full-Stack-Softwarelösung für selbstfahrende Fahrzeuge.Apollo besteht aus einem starken globalen Ökosystem von fast 200 Partnern, erhielt 1.598 Patente und absolvierte über 6 Millionen Kilometer an Testfahrten.

Apollo Valet Parking (AVP), das für die private Autoindustrie sowie für Carsharing-Unternehmen entwickelt wurde, ermöglicht Fahrzeugen die Fernabfrage, das automatisierte Parken, das eigenständige Erkennen von Parkplätzen und sogar das selbstständige Fahren mit niedriger Geschwindigkeit. Die Baidu AVP-Lösung besteht aus einer Software einschließlich Erfassung, Wahrnehmung, Planung und Steuerungsfunktionalität. Auch einen Domänencontroller namens Apollo Computing Unit (ACU) hat Baidu entwickelt. Dieser ist in die RTI Connext Drive Software integriert und zielt auf Projekte für die Massenproduktion ab, um Autoherstellern die volle Stack-Fähigkeit bereitzustellen.

RTI Connext Drive basiert auf dem offenen Data Distribution Service (DDS)-Standard und ist ein Software-Framework, das eine hohe Zuverlässigkeit in der Kommunikation ermöglicht. Herstellern erlaubt Connext Drive, in diesem sich schnell verändernden Markt noch reaktionsschneller und, indem sie ein datenzentriertes Framework verwenden, das ihre Anforderungen jetzt und auch in Zukunft unterstützt, erhalten sie einen höheren Nutzwert für ihre Applikationen. Connext Drive baut auf der RTI-Technologie auf, die bereits in über 250 autonomen Fahrzeugprogrammen weltweit sowie in über 1.500 weiteren anspruchsvollen intelligenten verteilten Echtzeitsystemen zum Einsatz kommt.



Kostenlose 30-Tage-Testversion der aktuellen, voll-funktionsfähigen Software Connext DDS herunterladen