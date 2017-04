Merken Gemerkt

13.04.2017

Rosenberger und Delphi kooperieren bei Automotive-Ethernet

Delphi Automotive und Rosenberger haben eine Partnerschaft in den Bereichen Signal- und High-Speed-Datenübertragung für Automotive-Ethernet-Anwendungen bekannt gegeben.

Im Kooperationsvertrag ist die technologische Zusammenarbeit der beiden Unternehmen bei qualitativ hochwertigen, kostenoptimierten High-Speed-Ethernet-Lösungen für den Automotive-Markt vereinbart. Delphi und Rosenberger stellen sich gegenseitig die beiden Ethernet-Systeme AMEC und H-MTD zur Vermarktung zur Verfügung, und verbreitern damit die Angebotsvielfalt für die Kunden. "Der stark ansteigende Bedarf an Verbindungslösungen in Fahrzeugen, ob für Infotainment, Fahrerassistenz- oder Sicherheitssysteme, oder die Elektromobilität, erfordern extrem zuverlässige Signal- und Stromübertragungssysteme im Automobil," so Dr. Tosja Zywietz, CEO von Rosenberger.