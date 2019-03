Merken Gemerkt

Merken

22.03.2019

Rosenberger kauft Kabelkonfektionär Holocher & Bauer Übernahme

Rosenberger hat den Kabelkonfektionär Holocher & Bauer aus Ötisheim, zu 100% übernommen und unter dem Namen Rosenberger Automotive Cabling (RAC) in die Rosenberger-Gruppe integriert. RAC wird unter der Leitung des bisherigen Geschäftsführers Robert Holocher in Zusammenarbeit mit Rosenberger in Fridolfing die bestehenden Kunden weiterbetreuen.

© Rosenberger

Mit der Übernahme von Holocher & Bauer erweitert Rosenberger das Kompetenzprofil der Kabel-Assembly-Fertigung und schafft am Fertigungsstandort in Ungarn zusätzliche Kapazitäten, insbesondere für die Automotive-Steckverbinder-Serien HFM und H-MTD. Für die Zukunft sind Erweiterungen der Produktionskapazitäten sowie Investitionen in die Automatisierung der Fertigung geplant.

Rosenberger Hochfrequenztechnik ist ein mittelständisches Industrieunternehmen in Familienbesitz. Es wurde 1958 gegründet und bietet standardisierte und kundenspezifische Verbindungslösungen in Hochfrequenz-, Hochvolt- und Fiberoptik-Technologie an. Das Produktspektrum umfasst HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Messtechnik-Produkte, HF-Steckverbinder-Systeme für Automobil-Elektronik, Medizintechnik oder Industrieelektronik sowie Fiberoptik-Produkte und Kabel-Assemblies.

weitere Informationen