06.06.2018

Rohm vergößert SiC-Fertigung SiC-Technologie

Bis Ende 2020 wird Rohm wird seine Produktionskapazitäten für SiC-Power-Bauteile in Japan erweitern und im Apollo Werk in Chikugo ein neues Produktionsgebäude bauen. Dort werden u.a. Hauptwechselrichter für elektrische Fahrzeuge in SiC-Technologie hergestellt.

© Rohm

Laut Rohm erwarten Experten, dass der weltweite SiC-Markt bis 2021 die 1-Milliarde-Dollar-Marke überschreitet. Zu den Anwendungen dieser Technologie gehören z.B. Ladestationen und Hauptwechselrichter für elektrische Fahrzeuge.

Spannungswandler auf SiC-Basis haben weniger Verluste als Wandler auf Silizium-Basis. Zudem ermöglicht SiC gegenüber Silizium kleinere Module, Komponenten und Systeme.

2010 startete Rohm bereits die Massenproduktion von SiC-Power-Bauteilen, wie SiC-Schottky-Dioden und -MOSFETs. Es werden vollständige SiC-Power-Module und SiC-Trench-MOSFETs produziert. Das Unternehmen deckt dabei den gesamten Herstellungsprozess von den SiC-Wafern über die Bauteile bis zum Packaging selbst ab.

