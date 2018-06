Rohm und GaN Systems kooperieren

Merken Gemerkt

14.06.2018

Rohm und GaN Systems arbeiten im Bereich GaN-Leistungshalbleiter (Galliumnitrid) zusammen. Ziel der Kooperation ist die Weiterentwicklung von Leistungselektronik unter Ausnutzung der Fähigkeiten von GaN Systems im Bereich der GaN-Leistungstransistoren und Rohms Ressourcen bei der Entwicklung und Herstellung von Elektronikkomponenten.

© Rohm/GaN Systems

Die Unternehmen haben vereinbart, gemeinsam form-, fit- und funktionskompatible Produkte zu entwickeln, die sowohl in den GaNPX-Gehäusen von GaN Systems als auch in den traditionellen Leistungshalbleitergehäusen von Rohm verwendet werden können. Kunden von GaN Systems und Rohm haben nun den Vorteil, dass ihnen zwei mögliche Quellen für gehäusekompatible GaN-Leistungsschalter zur Verfügung stehen, die die größte Auswahl an Dual-Source-GaN-Bauelementen bieten.

Anwender profitieren nach Angaben der Partner von einem besseren Zugang zu GaN-Produkten und -Ressourcen weltweit, insbesondere in Asien, einem der am schnellsten wachsenden Märkte für GaN. Darüber hinaus werden GaN Systems und Rohm bei der Erforschung und Entwicklung von GaN-Halbleitern kooperieren, um Lösungen für die Bereiche Industrie, Automobil und Konsumgüterelektronik vorzuschlagen. Für größere Energieeinsparungen und höhere Leistungsdichten im Leistungselektronikmarkt werden beide Unternehmen weiter zusammenarbeiten, um ihr Angebot an GaN-Produkten auszubauen und die Auswahl zu vergrößern.

