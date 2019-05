Merken Gemerkt

Merken

03.05.2019

ROHM Semiconductor Europe erweitert die Geschäftsführung Personalie

ROHM Semiconductor Europe erweitert seine Geschäftsführung und ernennt Christian André zum Chairman und Toshimitsu Suzuki zum neuen President von ROHM Semiconductor Europe. Das Unternehmen mit seiner Zentrale nahe Düsseldorf betreut von dort aus die EMEA-Region (Europe, Middle East, Africa).

Christian André © ROHM Semiconductor Europe

Christian André arbeitet seit 29 Jahren für ROHM, 14 Jahre davon als President. Er wird sich u.a. auf die strategische Vision des Unternehmens konzentrieren. Toshimitsu Suzuki übernimmt in der neuen Position die Verantwortung für das europäische Geschäft. Er ist für ROHM seit über vier Jahren als Senior Sales Director in Europa tätig. Er ist für die Einführung der Produkte im europäischen Markt zuständig.

ROHM Semiconductor hat per 31.3.2018 einen Umsatz von rund 3,65 Mrd. US-Dollar erwirtschaftet und beschäftigt 23.120 Mitarbeiter. Das Unternehmen entwickelt und produziert eine Produktpalette, zu der integrierte Schaltungen, SiC-Dioden, SiC-MOSFETs, SiC-Module, Transistoren, LEDs, Widerstände, Tantal-Kondensatoren und Druckköpfe gehören.

Toshimitsu Suzuki © ROHM Semiconductor Europe

Die Produktion erfolgt in Fertigungsstätten in Japan, Korea, Malaysia, Thailand, den Philippinen und China. Lapis Semiconductor, SiCrystal AG, Kionix und Powervation gehören ebenfalls der ROHM Semiconductor Group an.

zu ROHM