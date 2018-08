Merken Gemerkt

07.08.2018

Rohde & Schwarz erwirbt alle Anteile an Lancom Systems Firmenübernahme

Rohde & Schwarz übernimmt 100 Prozent der Anteile an Lancom Systems. Seit 2016 war Rohde & Schwarz bereits Anteileigner an dem IT-Unternehmen. Zusammen mit dem Tochterunternehmen Rohde & Schwarz Cybersecurity will der Konzern seinen Marktanteil an Netzwerk- und Cybersicherheitslösungen ausbauen.

Rohde & Schwarz ist seit November 2016 mehrheitlich an LANCOM beteiligt. Jetzt übernimmt der Konzern die Lancom Systems komplett. Sie wird als eigenständige Tochter innerhalb des Konzerns agieren. Der Übergang der Anteile erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung des Bundeskartellamts. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Lancom Gründer Ralf Koenzen und Co-Geschäftsführer Stefan Herrlich werden die Geschäfte weiterführen und übernehmen zusätzliche Aufgaben innerhalb des Konzerns. Koenzen wird bei Rohde & Schwarz den neu gegründeten Geschäftsbereich Networks & Cybersecurity leiten, in den auch die Rohde & Schwarz Cybersecurity integriert wird. Herrlich wird Mitglied des Aufsichtsrats der Rohde & Schwarz Cybersecurity. Rohde & Schwarz ist seit über 20 Jahren im Bereich IT-Sicherheit aktiv.

Der Konzern will seinen Marktanteil an Netzwerk- und Cybersicherheitslösungen ausbauen © Rohde & Schwarz

