23.01.2018

Riemen-Starter-Generator von Conti im neuen A8 Antriebe

Einen neuen Riemen-Starter-Generator mit integrierter Leistungselektronik hat Continental entwickelt. Das System kommt anstelle eines konventionellen Ritzel-Starters zum Einsatz und ist über einen Riemen mit der Kurbelwelle des Verbrennungsmotors verbunden. Zusammen mit der Lithium-Ionen-Batterie bildet er das Herzstück des elektrifizierten Antriebsstrangs, den jeder neue Audi A8 serienmäßig an Bord hat.

Den Riemen-Starter-Generator mit integrierter Leistungselektronik produziert Continental seit 2017 auf Fertigungsanlagen am Standort Nürnberg. Er basiert auf einem modularen Baukastensystem, das an die Bedürfnisse unterschiedlicher Automobilhersteller angepasst werden kann. So konnten laut Conti die hohen Leistungsanforderungen von Audi durch eine Verlängerung des nicht gewickelten, sondern aus miteinander verschweißten Kupferstäben bestehenden Stators erfüllt werden. © Continental AG

Wenn der neue Audi A8 an eine rote Ampel heranrollt, schaltet er den Motor bereits bei einer Geschwindigkeit von 22 km/h ab, deutlich früher als das bei einem klassischen Start-Stopp-System der Fall wäre. Auch beim gleichmäßigen Dahingleiten mit Geschwindigkeiten zwischen 55 und 160 km/h schaltet sich der Verbrennungsmotor regelmäßig ab – und wieder zu, sobald der Fahrer beschleunigen will. Bremst er hingegen, wandelt der A8 im Alltagsbetrieb einen Großteil der Bremsenergie in nutzbaren elektrischen Strom um. Möglich ist dies durch einen Riemen-Starter-Generator mit integrierter Leistungselektronik, der von Continental zugeliefert wird. Das System kommt anstelle eines konventionellen Ritzel-Starters zum Einsatz und ist über einen Riemen mit der Kurbelwelle des Verbrennungsmotors verbunden. Zusammen mit der Lithium-Ionen-Batterie bildet er das Herzstück des elektrifizierten Antriebsstrangs, den jeder neue Audi A8 serienmäßig an Bord hat.

Der Asynchronmotor liefert eine Starterleistung von acht Kilowatt und ein maximales Drehmoment von kurzzeitig bis zu 60 Newtonmeter. Die Dauerleistung im Generatorbetrieb beträgt bis zu fünf Kilowatt, kurzzeitig sollen bis zu 15 Kilowatt erzielbar sein. Möglich wird dies, weil der Riemen-Starter-Generator und insbesondere die Leistungselektronik durch eine Wasserkühlung vor dem Überhitzen geschützt sind. Als Kühlmittel kommt der normale Wasserkreislauf des Verbrennungsmotors zum Einsatz.

Verbrauchseinsparungen

Die Kombination von emissionsfreiem Segeln, frühzeitiger Aktivierung der Start-Stopp-Funktion und die Bremsenergie-Rückgewinnung führt laut Continental zu einer Verbrauchseinsparung von bis zu 0,7 Liter Kraftstoff pro 100 Kilometer im realen Fahrbetrieb. Zudem ermöglicht das 48-Volt-Hauptbordnetz, kurzfristig, bei gleicher Stromstärke, viermal höhere elektrische Leistungen bereitzustellen. Dadurch sind adaptive Fahrwerksysteme wie das vorausschauende Aktivfahrwerk des neuen Audi A8 möglich.

