31.07.2019

Rheinmetall kauft Robotik-Spezialisten Provectus Firmenübernahme

Mit der Übernahme der kanadischen Provectus Robotics Solutions erweitert Rheinmetall sein Spektrum im Bereich der Robotik und des autonomen Fahrens. Beide Konzernsparten - Automotive und Verteidigung - sollen künftig vom Knowhow des erworbenen Robotik-Spezialisten profitieren.

© Marcus Jacobs/Rheinmetall AG

Mit Wirkung zum 1. Juni 2019 hat das Tochterunternehmen Rheinmetall Canada 100 Prozent der Anteile an der in Ottawa (Ontario, Kanada) ansässigen Provectus Robotics Solutions erworben. Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung von Robotersystemen und -software spezialisiert. Provectus wurde 2010 gegründet und wird auch in der Zugehörigkeit zu Rheinmetall Canada weiterhin unter Führung des bisherigen Geschäftsführers Paul Rocco arbeiten. Eine Kaufsumme wurde nicht genannt.

Das Softwarepaket von Provectus ermöglicht Schlüsselkompetenzen in der Robotik, wie z.B. die Umwandlung nahezu aller Bodenfahrzeuge in eine vielseitige mobile Roboterplattform durch autonome Fahrfunktionen. Die unbemannten Bodenfahrzeuge von Provectus wurden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, wie z.B. in der Geländeabsicherung, der Kampfmittelentschärfung und der Weltraumforschung.

Rheinmetall Canada ist der kanadische Ableger des deutschen Rheinmetall-Konzerns. Mit rund 350 Mitarbeitern an den Standorten Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) und Ottawa (Ontario) verfügt Rheinmetall Canada über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Entwicklung, Integration und Produktion plattformunabhängiger Systeme.

