22.05.2018

Resümee zum 14ten AT&S Technologieforum Tagung

In Velden präsentierte AT&S im Rahmen des 14. AT&S Technologieforums Technologien und Trends rund um Verbindungslösungen. Interessenten konnten sich über die neuesten Entwicklungen in der Elektronik- und Leiterplattenindustrie u.a. für den Bereich Automotive informieren und sich mit den AT&S Experten austauschen.

Im Fokus der Vorträge standen Trends wie 5G-Mobilfunk, autonomes Fahren oder vernetzte Systeme. Weitreichende zu integrierende Funktionalitäten, fortschreitende Miniaturisierung, höhere Leistungsdichten mit anspruchsvollen thermischen Anforderungen, hohe Datenraten mit hohen Signalgeschwindigkeiten und kurzen Latenzzeiten sowie optimierte Fertigungsprozesse bzw. Materialien stellen die wesentlichen Herausforderungen dar. Miniaturisierung kann nur durch immer höhere Packungsdichten der elektronischen Komponenten erreicht werden, wobei Leiterplatten- und Halbleiter-Technologien verschmelzen. Dafür bietet AT&S u.a. eine Kombination von bestehenden mit neuen Technologien (AT&S Toolbox), die aufeinander abgestimmt sind.

Bisher besteht für ein optimiertes, miniaturisiertes Packaging-Design eine Lücke zwischen den Wafer-/Chip-Technologien (Fanout-Wafer-Level-Packaging, Flip-Chip-BGA, Interposer-basierte Komponenten) einerseits und der Leiterplatten-/Substrat-Infrastruktur anderseits. So liegen die Strukturbreiten (Leiterbahn/Abstand) auf Chip-Seite etwa zwischen 2/2 und 8/8 µm sowie auf der PCB-Seite bei derzeit 30/30 µm. Für eine weitere Miniaturisierung gilt es diese Lücke zu schließen. Hier setzt man bei AT&S derzeit u.a. auf mSAP (modified Semi-Additive Process) –Leiterplatten-ähnliche Substrate, was miniaturisierte und präzise Aufbauten ermöglicht. Vor diesem Hintergrund sieht die Roadmap vor, Leiterplatten-Technologien (HDI), Substrate, Embedded-Technologie und eventuell auch aktives Wärmemanagement sowie Schirmungen zu kombinieren, um letztendlich AiOP (All-in-One-Package)-Lösungen zu realisieren.

Das automatisierte/autonome Fahren mit Unterstützung durch Radarsysteme (77GHz) ist ein Beispiel für die steigenden Anforderungen in Bezug auf die Datenraten und die Signalintegrität. Für Verbindungstechnik-Hersteller bedeutet das u.a. Signalverluste und -störungen zu reduzieren, indem das Dielektrikum-Material, die Materialübergänge (Interfaces) bzw. auch die Kupfer-Rauheit optimiert werden. Bei letzterem gilt es beispielsweise das Dilemma zu überwinden, dass weniger raues Kupfer zwar für HF-Applikationen Vorteile bietet, jedoch eine etwas höhere Rauheit die Haftbarkeit bei der Leiterplatten-Verpressung verbessert. Auch die Geometrie (Profil) der Leiterbahnen wirkt sich bei höheren Frequenzen auf Signalverzögerungen aus. Darüber hinaus untersucht man bei AT&S auch die Einflüsse verschiedener Metalle auf den Skin-Effekt im GHz-Bereich und entwickelt dementsprechend neue Oberflächenmaterialien.

Auf dem Forum wurden auch Hochfrequenz-Anforderungen in mehreren Vorträgen intensiv diskutiert. Simulationswerkzeuge wie sie AT&S zusammen mit seinen Partnern nutzt ermöglichen hier beispielsweise eine frühzeitige Simulation in der Designphase. Verschiedene Vorträge erörterten die Anforderungen und Lösungen in Bezug auf die Systemintegration (Embedded-Technologien, Hybrid-Boards, Einbettung von Cavities, etc.), die Strukturierung für eine weitere Miniaturisierung (dünnere Leiterplatten, Koplanarität, feinere Leiterbahnen und Vias, Reduzierung des Wärmeausdehnungskoeffizienten (CTE), Leiterbahnprofil, etc.) und das Thermo-Management mit aktuellen Lösungen (Wärme-Spreizung, Thermo-Vias und -Inlays) und künftigen Technologien (Heatpipes, Einbettung von Kühlelementen, etc.).

Im Rahmen der Konferenz wurden auch weitere aktuelle Themenstellungen rund um die Verbindungstechnologie wie die Einbettung (Embedded Power) von Leistungs-Chips (MOSFETs, etc.) in die Leiterplatte, die Fehleranalyse von Leiterplatten sowie die Untersuchung der Material-Zuverlässigkeit in Bezug auf die Lötstellenverbindungen dargestellt. © AT&S Austria Technologie & Systemtechnik

