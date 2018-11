Merken Gemerkt

13.11.2018

Renesas Electronics und Mahindra Racing verlängern Formel-E-Partnerschaft eMobility

Renesas Electronics baut seine strategische Technologiepartnerschaft mit Mahindra & Mahindra, einem Entwickler von Elektrofahrzeugen, und Mahindra Racing aus. Mahindra Racing ist eines der zehn Gründungsteams, die in der ABB FIA-Formel-E-Meisterschaft an den Start gehen.

Das Team arbeitet an System-Upgrades mit dem Renesas RH850/E2x-Mikrocontroller (MCU), der für die Anforderungen von Powertrain-Systemen entwickelt wurde, und mit den Automotive-Batterie-Management-ICs von Renesas. Für die fünfte Saison entwickelte Renesas mittels eines modularen Ansatzes ein Konzept für eine elektronische Steuereinheit, ausgehend von Schaltplänen, PCB-Design, Software und modularen Tests. Die daraus resultierenden Upgrades liefern eine erhöhte Rechenleistung und ein verbessertes Sicherheitssystem für die Niederspannungsbatterie. Die fünfte Saison der ABB FIA Formel E beginnt am 15. Dezember 2018 mit dem Saudia Ad Diriyah E-Prix in Riad und dauert bis zum New York City E-Prix am 14. Juli 2019.

Die ABB FIA-Formel-E-Meisterschaft bietet eine Designumgebung, die für einen Race-to-Road-Ansatz optimiert ist, in dem Technologieentwicklungen für den Rennsport für den Einsatz in Serienfahrzeugen getestet werden können. Diese Fahrzeugsysteme erfordern eine anspruchsvolle Testumgebung, um Entwicklungen zu validieren. Zudem bieten sie schnelles Feedback, das es den Ingenieuren ermöglicht, wichtige Erkenntnisse zu identifizieren, zu verstehen und anzuwenden, um die Entwicklungs- und Herstellungskurve für künftige EV-Designs zu beschleunigen.

Seit Beginn der Technologiepartnerschaft im November 2017 arbeitet Renesas mit Mahindra Racing eng zusammen, um serienreife EV-Technologien in den Rennwagen von Mahindra einzusetzen. © Renesas

