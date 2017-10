Merken Gemerkt

Merken

11.10.2017

Renesas Electronics und Cogent Embedded kooperieren

Renesas Electronics und Cogent Embedded, ein Entwickler von Embedded-Software für die Automobilindustrie, entwickeln gemeinsam eine 3D-Surround-View-Lösung zur Fahrerunterstützung beim Einparken sowie bei Manövern mit niedriger Geschwindigkeit.

Die Lösung wurde für Einparkhilfen in Fahrzeugen der Einstiegs- und Mittelklasse konzipiert. Sie vereint das mit einer speziellen IMR-Einheit (Image Rendering Unit) für 360°-Rundumsicht ausgestattete Renesas R-Car V3M SoC (System-on-Chip) mit der kundenspezifisch anpassbaren Software von Cogent auf einem Referenz-Board. Bei dieser Lösung ist kein Grafikprozessor (GPU) mehr erforderlich, was die Entwicklung leistungsstarker Parkassistenzsysteme mit 3D-Surround-View zu geringen Kosten ermöglichen soll. Cogent Embedded bietet darüber hinaus auch On-Demand-Dienstleistungen zur kundenspezifischen Anpassung an.

3D-Surround-View-Systeme der nächsten Generation müssen nicht nur Anzeigefunktionen sondern auch Objekterkennung bieten. Surround-View-Funktionen nutzen ein Fahrzeug-Kamerasystem, das eine komplette Rundumsicht liefert und den Fahrer beim Einparken unterstützt. Eine Kontrollanzeige auf dem Armaturenbrett im Fahrzeuginneren zeigt Daten der Surround-View-Kameras. Diese liefern dem Fahrer eine realistische 360°-Rundumsicht zur Unterstützung bei Einparkmanövern und warnen ihn vor Hindernissen auf dem Weg, die nicht unmittelbar zu erkennen sind.

R-Car V3M enthält eine IMR, einen integrierten ISP (Image Signal Processor) für stromsparendes Image Rendering sowie die IMP-X5 Computervision-Engine. Das SoC erfüllt die Anforderungen intelligenter Kamera-Anwendungen, Surround-View-Systeme, und Lidar einschließlich NCAP-Funktionen (New Car Assessment Program). R-Car V3M ist Teil der Renesas autonomy Plattform, einer offenen Plattform für ADAS und automatisiertes Fahren.

Verfügbarkeit

Muster des R-Car V3M SoC sowie ein Referenz-Board sollen ab Dezember 2017 bei Renesas erhältlich sein. Die Cogent-Software wird ab dem vierten Quartal 2017 verfügbar sein.

© Renesas

weitere Informationen