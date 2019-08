Merken Gemerkt

16.08.2019

Quanergy und Chery kooperieren Autonomes Fahren

Quanergy Systems, ein Anbieter von LiDAR (Light Detection and Ranging)-Sensoren und intelligenten Sensorlösungen, hat eine Partnerschaft mit Chery Automobile, einem Automobilhersteller in China, bekannt gegeben. Die Unternehmen wollen zusammenarbeiten, um autonome Fahrzeuge für Chery und intelligente Stadtanlagen zu entwickeln.

Quanergys S3 Automotive Grade Solid State LiDARs basieren auf optischen Phased Arrays (OPA), die aus CMOS-Technologie hergestellt werden. QORTEX DTC (Detection, Tracking, Classification) ist eine proprietäre Lösung von Quanergy, die auf LiDAR-Hardware und künstlicher Intelligenz (KI) basiert. Sie wird zur Überwachung und Regulierung des Fahrzeugstroms und Personenverkehrs an Kreuzungen eingesetzt und übermittelt Daten an die angeschlossenen Fahrzeuge. In Kombination mit der 5G-Mobilfunktechnik bietet sie analytischen Einblick in die angeschlossenen Komponenten der Stadt und sorgt für einen sicheren und effizienten Verkehrsfluss.

