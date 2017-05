Merken Gemerkt

23.05.2017

Qualcomm demonstriert Aufladen während der Fahrt

Qualcomm hat das dynamische Laden von Elektroautos, also das Aufladen von Autos während der Fahrt demonstriert. Dazu wurde ein dynamisches Ladesystem entwickelt, das auf der kabellosen Qualcomm Halo-Ladetechnologie für Elektroautos basiert.

Das System kann ein Elektroauto dynamisch mit bis zu 20 kW bei Autobahngeschwindigkeit aufladen. Zudem zeigte Qualcomm auch simultanes Laden, also zwei Fahrzeuge, die die gleiche Spur nutzen und gleichzeitig während der Fahrt aufgeladen werden. Dabei laden die Autos ihre Batterien, unabhängig von der Richtung, in der sie fahren. Sogar während des Rückwärtsfahrens ist eine Aufladung möglich.

Das dynamische Ladesystem wurde auf der 100 Meter langen Fabric-Teststrecke bei Paris vorgestellt. © Qualcomm

Das dynamische Ladesystem wurde auf der 100 Meter langen Fabric-Teststrecke bei Paris vorgestellt, die von Vedecom in Satory, Versailles, gebaut wurde. Qualcomm und Vedecom integrierten die Bodenplatten des Halo Ladesystems in die Teststrecke, für die Integration der Fahrzeugpads in die beiden elektrischen Renault Kangoos waren Vedecom und Renault verantwortlich. Als nächste Schritte sollen der Betrieb, die Sicherheit und die Effizienz des Energietransfers zu den Fahrzeugen innerhalb eines breiten Spektrums verschiedener Szenarios analysiert werden. Dabei geht es unter anderem um unterschiedliche Geschwindigkeiten, die Identifikation und Autorisierung der Fahrzeuge bei der Einfahrt auf die Ladestrecke, die einvernehmliche Regelung der Leistung zwischen Fahrzeugspur und Fahrzeug sowie die optimale Ausrichtung des Fahrzeugs auf der Spur.

www.qualcommhalo.com