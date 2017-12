Merken Gemerkt

06.12.2017

PSA und Nidec gründen Joint Venture für Elektromotoren Joint Venture

Die Groupe PSA und die Nidec Leroy-Somer Holding („Nidec Leroy-Somer“), Tochtergesellschaft der Nidec Corporation („Nidec“), streben eine Zusammenarbeit in der Sparte Elektromotoren an. Zu diesem Zweck haben Nidec Leroy-Somer und die Groupe PSA eine Vereinbarung zur Gründung eines Joint Venture unterzeichnet. Die Vereinbarung tritt in Kraft, sobald die kartellrechtliche Genehmigung vorliegt und eine Anhörung der Mitarbeitervertretung erfolgt ist.

Ziel der Partnerschaft ist die Konzeption, Entwicklung und Herstellung sowie der Vertrieb einer Produktpalette an Elektroantrieben. Im Anschluss wird das Joint Venture durch die vereinten Stärken von PSA als Automobil-OEM und Nidec Leroy-Somers als Kompetenzführer auf dem Gebiet der Elektromotoren und zugehörigen Ausstattung die Forschung und Entwicklung sowie die Herstellung und den Vertrieb hochleistungsfähiger Elektromotoren hauptsächlich für die Groupe PSA, aber auch für den Verkauf an andere OEMs betreiben - so das Statement der beiden Unternehmen.

Informationen zum Joint Venture:

Gründung: 1. Quartal 2018, Vertragsabschluss steht noch aus

Hauptsitz: Carrières sous Poissy, Großraum Paris, Frankreich

F&E-Standort: Carrières sous Poissy, Großraum Paris, Frankreich

Produktionsstandort: Trémery, Raum Metz, Frankreich

Anteilseigner: 50 Prozent Nidec Leroy-Somer Holding / 50 Prozent Groupe PSA

Investition: 220 Millionen Euro

