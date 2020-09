Merken Gemerkt

Merken

31.08.2020

Projekt L3Pilot : FEV treibt Entwicklung autonomer Fahrfunktionen voran Forschung

FEV beteiligt sich gemeinsam mit mehreren Organisationen der Transportindustrie an dem europäischen „L3Pilot“ Forschungsprojekt, um die Methoden für die Entwicklung, das Testen und die Bewertung von Funktionen für autonomes Fahren weiterzuentwickeln.

Die Bezirksregierung Köln erteilte FEV die Genehmigung, den unternehmenseigenen Smart-Vehicle-Prototypen auf einer definierten Strecke mit aktivierter Stau-Funktion zu testen, um Daten in der Praxis zu sammeln und die Entwicklung des hoch automatisierten Fahrsystems zur Serienreife voranzutreiben. (© FEV Group)



Im Rahmen des Projekts führt FEV mit dem unternehmenseigenen Smart-Vehicle-Prototyp in der Region um Aachen, Köln sowie Düsseldorf Autobahntests durch und bewertet dabei Chauffeur-Funktionen für Staus (Traffic Jam Chauffeur). Die Bezirksregierung Köln erteilte FEV auf Basis eines Gutachtens des TÜV Rheinland dazu am 14. August die Genehmigung, das Fahrzeug auf einer definierten Strecke mit aktivierter Stau-Funktion bis zu einer Geschwindigkeit von 60 km/h im öffentlichen Straßenverkehr zu testen. So können wichtige Daten in der Praxis gesammelt und die Entwicklung des hoch automatisierten Fahrsystems zur Serienreife vorangetrieben werden.

„Gegenstand des Projekts sind insbesondere Funktionen für autonomes Fahren des SAE-Levels 3 sowie ausgewählte Level 4- Funktionen“, sagt Elmar Börner, Senior Group Director für ADAS (advanced driver assistant systems) und AD (automated driving systems) Entwicklung bei FEV. „Unser Hauptziel besteht darin, die autonomen Systeme variablen Realbedingungen auszusetzen und ein konsistentes, zuverlässiges und vorhersagbares Verhalten zu erreichen.“

FEV hat gemeinsam mit den Partnern a Empfehlungen für ausfallsichere Verfahren und Strategien für den Schutz vor Cyberangriffen ausgesprochen. (© FEV Group)



Zudem hat sich FEV im gesamten Verlauf des Projekts insbesondere auch den Fragen der Cybersicherheit und der Datenerfassung gewidmet. So hat das Unternehmen gemeinsam mit den Partnern aus dem „L3Pilot“-Projekt Analysen von Cybersicherheitsbedrohungen für autonome Fahrzeuge des Levels 3 durchgeführt und Empfehlungen für ausfallsichere Verfahren und Strategien für den Schutz vor Cyberangriffen ausgesprochen. Darüber hinaus hat sich FEV an der Bewertung von Datenerfassungstools für die Verifizierung und Validierung von AD-Funktionen beteiligt. Ergebnis der Bewertung ist eine an OEMs gerichtete Empfehlung eines Erfassungssystems für die AD-Verifizierung.

Das „L3Pilot“-Projekt hat 36 Millionen Euro aus den Geldern des Forschungs- Innovationsprogramms „Horizont 2020“ der Europäischen Union erhalten. Es umfasst Tests mit über 1.000 Nutzern und etwa 100 Fahrzeugen in Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Schweden, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich. 34 Partner haben ihre Kräfte in dem Projekt gebündelt, darunter OEMs, Zulieferer, Forschungsorganisationen und Versicherungsgesellschaften.



Das Projekt läuft dabei parallel zu anderen AD-bezogenen Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten von FEV. In den USA ist ein Zwilling des in dem „L3Pilot“-Projekt verwendeten Smart-Vehicle-Testfahrzeugs im Einsatz, dessen Schwerpunkt die speziellen Anforderungen und Entwicklungsarbeiten von FEV North America sind. Darüber hinaus beteiligt sich FEV auch auf anderen Märkten, beispielsweise in Asien, aktiv an Programmen zum Thema autonomes Fahren und den damit verbundenen Entwicklungs-, Test- und Validierungsfragen.

Mehr Informationen zum „L3Pilot“-Projekt

Mehr Informationen zu FEV