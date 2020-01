Merken Gemerkt

23.01.2020

Programm der CAN Conference am 17./18. März 2020 Tagung

Am 17. und 18. März 2020 findet die 17. internationale CAN-Konferenz (iCC) in Baden-Baden statt. Der Event wird von Emotas, Gemac, Peak System und Vector gesponsert. Das Programmkomitee hat jetzt aus den eingereichten Abstracts 23 Beiträge ausgewählt, die auf der Konferenz präsentiert werden.

© CAN in Automation

Das Programm umfasst acht Sitzungen (CAN Physical Layer, CAN XL Data Link Layer, CANopen Testing, CANopen FD, CAN FD Lower Layer, Engineering, Security und CAN XL Higher Layer Funktionen). Die CAN XL-Spezifikationsserie umfasst auch CAN XL Higher-Layer-Funktionen, die in mehreren Beiträgen behandelt werden. Zusätzlich wird die nächste CAN data link Generation vorgestellt. Die Konferenz wird von einer Tischausstellung begleitet.

