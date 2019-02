Merken Gemerkt

13.02.2019

Process Insights Germany 2019 am 12. März 2019 Konferenz

Method Park, Spezialist für Software & Systems Engineering, veranstaltet am am 12. März 2019 in Nürnberg die Process Insights Germany 2019, eine branchenübergreifende Fachkonferenz. Im Mittelpunkt stehen die Komplexität moderner Engineering-Prozesse sowie Lösungsansätze, Strategien, Methoden und Werkzeuge für deren Management.

Process Insights Germany zeigt mit Vorträgen und Erfahrungsberichten, wie die Teilnehmer verbesserte Prozesse als Erfolgsfaktor in die Produktentwicklung ihres Unternehmens integrieren. Dabei erhalten die Konferenzbesucher auch Einblick in „Stages“ – das Tool, das Method Park für das Management komplexer Engineering-Prozesse entwickelt hat.

Gleichzeitig können die Teilnehmer im Consulting Café individuelle Themenstellungen besprechen und sich in der begleitenden Fachausstellung informieren. Pausen und eine Abendveranstaltung bieten Raum für Diskussion und Networking mit den Prozessexperten. Keynote Speaker ist in diesem Jahr Dr. Paul Nielsen, CEO des Software Engineering Institute, Pittsburgh/USA.

Teilnehmergebühren

Die Konferenzteilnahme kostet bei Anmeldung bis 28.2.2019 299 €, danach sind es 499 €. Die Teilnahme an der Process Insights Germany 2019 Konferenz und am Prozessmanagement 4.0 – Best Practices Training kostet 798 €.

