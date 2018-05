Merken Gemerkt

30.05.2018

Preh meldet Umsatzwachstum für das Jahr 2017 Jahresabschluss

Preh – ein Anbieter von Produkten für Fahrerbediensysteme, E-Mobility und Connectivity, hat die Ergebnisse für das Finanzjahr 2017 vorgelegt. So konnte das Unternehmen mit Hauptsitz in Bad Neustadt auch nach der Ausgliederung seines Automationsgeschäfts den Umsatz steigern.

Preh hatte sich im vergangenen Jahr auf die Automotive-Aktivitäten konzentriert und das Automationsgeschäft der PIA-Gruppe zum 1. Juli 2017 rechtlich eigenständig aufgestellt. Trotz dieser Veränderung des Konsolidierungskreises ist die Preh-Gruppe mit Hauptsitz in Bad Neustadt weiter gewachsen: Der Umsatz des Automobilzulieferers legte um 9,1 % auf rund 1,28 Mrd. EUR zu (2016: 1,18 Mrd. EUR). Vergleichbar gerechnet (ohne PIA) betrug der Zuwachs 14,7 %. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag 2017 deutlich über dem Vorjahreswert von 90,6 Mio EUR, eine Vergleichbarkeit ist jedoch aufgrund des Sondereffektes durch die Veräußerung der Automationssparte nicht gegeben. Rein operativ erreichte das EBIT insbesondere aufgrund hoher Investitionen in Entwicklungskapazitäten – beispielsweise für den Zukunftsmarkt der Elektromobilität – nicht ganz das Vorjahresniveau.

Massiv investiert hat der Zulieferer, der zur chinesischen Joyson-Gruppe gehört, auch in den weiteren Aufbau der Belegschaft. Ende 2017 stieg Zahl der Preh-Mitarbeiter um 10,5 % auf rund 6.560 Mitarbeiter. Ende 2016 hatte das Unternehmen im Automotive-Geschäft noch rund 5.930 Beschäftigte gezählt. Auch am deutschen Stammsitz sind erneut neue Jobs geschafften worden. In Bad Neustadt stieg die Mitarbeiterzahl der Preh GmbH auf rund 1.710 Automotive-Beschäftigte, was einem Anstieg gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreswert um 12,7 % entspricht (Ende 2016: 1.520).

China-Geschäft wächst

Sehr erfolgreich gestaltet sich nach Firmenangaben die Geschäftsentwicklung von Preh in China. Dor hatte Preh 2011, dem Jahr der Übernahme durch Joyson, mit dem Aufbau von Produktionskapazitäten begonnen. Während der Umsatz 2011 noch unter 2 Mio. EUR lag, erzielte das Unternehmen 2017 einen Umsatz von rund 155 Mio. EUR.

