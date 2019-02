Merken Gemerkt

06.02.2019

Praxisforum München: FTA-Fehlerbaumanalyse & Co. 2019 Aktuelle Themen und Highlights

Der 5. toolunabhängige Anwendertreff „FTA-Fehlerbaumanalyse & Co. 2019“ findet am 27. und 28. März in München statt. Im Fokus des Praxisforums steht FTA im Kontext weiterer Methoden. Welche Themen- und Programmhighlights erwarten Sie 2019?

© shutterstock.com/LDProd

Im Praxisforum Fehlerbaumanalyse & Co erhalten Sie Einblick in Best Practice-Beispiele für die zielführende Anwendung und die sinnvolle Auswertung von Fehlerbaumanalysen sowie die Kombination mit anderen Analysen.

Themenschwerpunkte

Anwendungsmöglichkeiten der FTA Methode

Kombination verschiedener Analysetechniken

Lessons Learned aus der Praxis verschiedener Anwendungsbereiche

Insbesondere die Praxisworkshops vermitteln tiefere Einblicke in die Themen „Cut-Set- und Importanzanalysen“ und „Bewertung von Software mit Hilfe von FTA“.

Für das Programm zeichnet der Fachbeirat Verantwortung. Dem Gremium gehören Dr. Frank Edler (elbon.de), Dr. Andreas Abele (Robert Bosch Automotive Steering GmbH), Dr. Ivo Häring (Fraunhofer-Institut für Kurzzeitdynamik Ernst-Mach-Institut EMI) und Dr. Marco Schlummer (Institut für Qualitäts- und Zuverlässigkeitsmanagement GmbH) an.



Als Referenten mit dabei sind unter anderem Airbus Defence and Space GmbH, Apsys Risk Engineering GmbH, elbon.de, Hella GmbH & Co. KGaA, IABG mbH, Robert Bosch Automotive Steering GmbH, Robert Bosch GmbH und TÜV SÜD Rail GmbH.

Programmhighlights

Ergänzend zum Vortragsprogramm erhalten die Teilnehmer die Chance, bei einer Live-TED-Umfrage dabei zu sein und im Plenum mitzudiskutieren. Ein weiteres Highlight ist die begleitende Fachausstellung und das abschließende Get-together, welches das Praxisforum in gemütlicher Atmosphäre ausklingen lässt.