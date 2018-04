Merken Gemerkt

06.04.2018

Porsche-Konzeptstudie für Elektro-CUV Konzeptfahrzeug

Mit dem Mission E Cross Turismo präsentiert Porsche die Konzeptstudie eines elektrisch angetriebenen Cross Utility Vehicle (CUV). Es bietet Allradantrieb, einen flexiblen Innenraum und moderne Trägersysteme. Der viertürige Viersitzers verfügt über ein Anzeige- und Bedienkonzept mit Touch-Screen und Blicksteuerung.

Das 4,95 Meter lange Konzeptfahrzeug mit Allradantrieb verfügt über eine 800-V-Architektur und ist für das Laden am Schnellladenetz vorbereitet. Außerdem lässt sich es sich via Induktion, am Lade-Dock oder am Porsche-Heimenergiespeicher aufladen. Der fahrfertige Mission E Cross Turismo knüpft an die Studie Mission E an, die Porsche auf der Internationalen Automobilausstellung (IAA) 2015 gezeigt hat und verwendet seriennahe Elemente.

Die Instrumententafel betont die Breite des Fahrzeugs und setzt sich aus einem flügelförmigen Ober- und Unterteil zusammen. Die Armaturentafel ist horizontal gegliedert durch ein ultrabreites Display für Fahrer und Beifahrer. Das freistehende Kombiinstrument ist gebogen und zum Fahrer hin ausgerichtet. Es umfasst drei kreisförmige Anzeigegrafiken, digital dargestellt auf TFT-Bildschirmen. Die Mittelkonsole zwischen den Vordersitzen steigt in Richtung Armaturenträger an. Die indirekte Beleuchtung der Mittelkonsole sorgt in Kombination mit der Ambiente-Beleuchtung für eine besondere Stimmung.

Antrieb, Fahrwerk und Bedienkonzept

Zwei permanent-erregte Synchronmotoren (PSM) mit einer Systemleistung von mehr als 600 PS (440 kW) beschleunigen den Mission E Cross Turismo in weniger als 3,5 Sekunden auf Tempo 100 und in unter zwölf Sekunden auf 200 km/h. Mehrere Beschleunigungsvorgänge direkt hintereinander sind ohne Leistungsverlust möglich. Der bedarfsgesteuerte Allradantrieb mit Porsche Torque Vectoring, also der automatischen Verteilung des Drehmoments auf die einzelnen Räder, bringt die Kraft auf jeden Untergrund.

Die Allradlenkung trägt zur Agilität und Stabilität des Fahrzeugs bei. Das adaptive Luftfeder-Fahrwerk ermöglicht eine Erhöhung der Bodenfreiheit um bis zu 50 Millimeter. Ebenso an Bord ist PDCC (Porsche Dynamic Chassis Control). Es dient der aktiven Wankstabilisierung und unterbindet die Seitenneigung des Fahrzeugs bei Kurvenfahrt. Zudem vermindert es ein seitliches Aufschaukeln des Fahrzeugs auf welligem Untergrund.

Intuitive Bedienung und optimal im Blickfeld platzierte Informationen wie beispielsweise beim Head-up-Display lenken den Fahrer nicht ab. Die wichtigsten Anzeigen und Bedienmöglichkeiten sind das Fahrer-Display mit Blicksteuerung, das Beifahrer-Display, das Touch-Bedienfeld in der Mittelkonsole sowie kleine Touch-Screens in den multifunktionalen Fensterheber-Modulen und den lamellenlosen Luftausströmern rechts und links im Armaturenträger.

Die DestinationsApp

Schon heute bietet Porsche Connect mehr als 20 digitale Dienste und Apps an. Im Mission E Cross Turismo zeigt die „DestinationsApp“, welchen Zusatznutzen die digitale Plattform schon in naher Zukunft bieten könnte: Die „DestinationsApp“ inspiriert zu Reisezielen, ermöglicht die Buchung und kümmert sich um Routenplanung, Verpflegung und Sportausrüstung. Über die „DestinationsApp“ lässt sich das Fahrwerk des Mission E Cross Turismo an die gewählte Route anpassen sowie die dafür geeignete Musik, Klimatisierung und Ambiente-Beleuchtung auswählen.

Die Ladetechnik

Die 800-V-Architektur im Fahrzeug stellt sicher, dass die Lithium-Ionen-Batterie in gut 15 Minuten für eine Reichweite von rund 400 Kilometern (nach NEFZ) geladen werden kann. Das Konzeptfahrzeug lässt sich unterwegs und zu Hause flexibel aufladen: So ist es für das Laden am Schnellladenetz vorbereitet, das im Rahmen des IONITY-Joint-Ventures auf europäischen Fernstraßen entsteht. Außerdem kann der Mission E Cross Turismo via Induktion Strom tanken oder ein Lade-Dock oder einen Porsche-Heimenergiespeicher nutzen, um die Batterie aufzufüllen. Mit letzterem lässt sich Solarstrom aus der heimischen Fotovoltaik-Anlage nutzen.

Das Auto verfügt über stark gewölbte Kotflügel, vertikale Lufteinlässe in der Front, und Matrix-LED-Scheinwerfer. Die 4-Punkt-Tagfahrlichter wurden zu schmalen dreidimensionalen Glas-Elementen weiterentwickelt. Eingebettet in vier schwebende Flügel beinhalten sie auch ein 4-Punkt-Blinklicht. © Porsche

