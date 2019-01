Merken Gemerkt

28.01.2019

Porsche investiert in Start-up „Urgent.ly“ Beteiligung

Porsche hat sich am Start-up Urgent.ly beteiligt und damit eine Investition in Künstliche Intelligenz getätigt. Das amerikanische Unternehmen betreibt eine Plattform für Mobilität und Pannenhilfe. Die gesamte Finanzierungsrunde beträgt 21 Millionen US-Dollar (18,5 Millionen Euro). Neben „Porsche Ventures“ übernahmen unter anderem „BMW i Ventures“ und „InMotion Ventures“, die Venture-Capital-Sparte von Jaguar Land Rover, Anteile an Urgent.ly.

„Die Unterstützung unserer Investoren bestätigt unsere Strategie und unser Geschäftsmodell. Wir wollen ein Angebot für Mobilität und Pannenhilfe schaffen, das den Erwartungen und Anforderungen der Kunden gerecht wird“, sagt Chris Spanos, CEO und Mitgründer von Urgent.ly. „Unser Ziel ist es, unsere vernetzten Dienstleistungen in den globalen Automobil-, Versicherungs- und Mobilitätsmärkten weiter zu verbessern.“ Chris Spanos, CEO und Mitgründer, Urgent.ly © Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

Die Plattform des Start-ups unterstützt Pannenhilfe-Dienstleistungen in Nordamerika, Europa und Asien. Mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz und Geolokalisierung vernetzt Urgent.ly Autofahrer, Dienstleister und Automobilhersteller in Echtzeit und koordiniert so die best- und schnellstmögliche Hilfe im Pannenfall. Der Kunde soll somit im Pannenfall von Anfang an Transparenz über den sekundengenauen Aufenthaltsort und die voraussichtliche Ankunftszeit des Pannendienstes erhalten. In den USA ist bereits mehr als die Hälfte aller Pannenhilfe-Anbieter an die Plattform angeschlossen, die rund 45.000 vernetzte Fahrzeuge bedient.

Porsche Ventures investiert in Geschäftsmodelle rund Mobilität und digitale Lifestyle-Themen; zudem gehören Zukunftstechnologien wie Künstliche Intelligenz, Blockchain sowie Virtual und Augmented Reality zu den Suchfeldern. Der Stuttgarter Sportwagenhersteller strebt mit seinen Venture Capital-Aktivitäten strategische Beteiligungen an jungen Firmen an, die sich in der Früh- und Wachstumsphase befinden.

Zuletzt hat sich Porsche am Berliner Start-up Gapless beteiligt. Die Blockchain-basierte Lösung des Unternehmens ermöglicht es Kunden, ihre Oldtimer inklusive der gesamten Historie digital zu verwalten und fälschungssicher mit anderen Nutzern zu teilen. Darüber hinaus hält Porsche Anteile am Schweizer Technologie-Unternehmen WayRay. Das Start-up entwickelt und produziert holographische Augmented Reality Head-up Display-Technologien und arbeitet daran, virtuelle Objekte in das Fahrerlebnis zu integrieren. Außerdem hat Porsche als strategischer Investor in die Start-ups Anagog, Miles, home-iX sowie die Technologie- und Sportwagenfirma Rimac investiert.

