20.09.2018

Porsche beteiligt sich an Start-up WayRay Investment

Porsche investiert in das Technologie-Unternehmen WayRay. Das Start-up aus Zürich entwickelt holographische Augmented Reality Head-up-Display-Technologien, mit denen sich virtuelle Objekte in das Fahrerlebnis integrieren lassen. Porsche steigt in der Finanzierungsrunde Serie C als strategischer Lead-Investor bei WayRay ein. Die Gesamtsumme der Finanzierungsrunde beträgt 69 Millionen Euro.

Porsche übernimmt neben Hyundai Motor, JVC-Kenwood und verschiedenen Fonds Anteile an WayRay und steht damit neben Investoren wie Alibaba. Die Zusammenarbeit zwischen WayRay und Porsche entstand im Rahmen der Innovationsplattform „Startup Autobahn“ und wird nun strategisch weitergeführt, um die Zukunftstechnologie sowie ihre Anwendungsfälle aktiv für die Automobilindustrie voranzutreiben. WayRay arbeitet mit mehreren Herstellern zusammen, um die Anwendungsfelder der Technologie zu erschließen.

Das Schweizer Unternehmen beschäftigt derzeit rund 250 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in Zürich. Neben diesem Standort hat WayRay Büros in Russland, China und in den USA. Außerdem ist ab 2019 ein Produktionsstandort in Deutschland geplant. Im Vergleich zu konventionellen Head-up-Displays auf dem Markt bietet WayRay ein kleineres Projektionssystem, welches in jedem Fahrzeug installiert werden kann, unabhängig von der Gestaltung des Innenraums. Die Technologie wird aktuell nicht nur für Fahrer, sondern auch für Beifahrer getestet. Porsche will sein Angebot an digitalen Diensten und Services auszubauen. Die Technologie von WayRay bietet die Möglichkeit, diese Angebote visuell in der Windschutzscheibe anzeigen zu lassen.

Auf der Rennstrecke könnte mit der WayRay-Technologie der direkte Vergleich mit Konkurrenten in der Windschutzscheibe angezeigt werden © Porsche AG

