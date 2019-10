Merken Gemerkt

30.10.2019

Porsche beteiligt sich an Start-up Tactile Mobility Firmennews

Mit einer Minderheitsbeteiligung in nicht veröffentlichter Höhe intensiviert Porsche seine Zusammenarbeit mit dem israelischen Technologie-Unternehmen Tactile Mobility, einem Anbieter im Bereich „taktiler Daten“ mit Sitz in Haifa. An der aktuellen Finanzierungsrunde beteiligten sich auch Union Tech Ventures und weitere bestehende Investoren.

Tactile Mobility will die Mittel vor allem für Stärkung seiner Entwicklungs- und Vertriebsaktivitäten nutzen, um die Zusammenarbeit mit weiteren Automobilherstellern und Mobilitätsdienstleistern, Kommunen und Straßenbaubehörden in den USA, Europa und Asien zu fördern.

Die Technologie

Taktile Daten simulieren einen Tastsinn. Dabei verarbeitet ein Algorithmus die bereits vorhandenen Informationen verschiedener Sensoren. Die Technologie von Tactile Mobility hilft dabei, Informationen über den Zustand von Fahrzeugen und Straßen zu gewinnen, die über herkömmliche Sensorik hinausgehen.

Die Integration in Serienfahrzeuge ist für Anfang des kommenden Jahrzehnts vorgesehen. Mit taktilen Daten kann beispielsweise eine bessere Abschätzung des Reibwerts erfolgen, der bei der Fahrt zwischen Reifen und Fahrbahn entsteht. Potentiale sind auch in der prädiktiven Wartung sowie in der Optimierung des Batteriemanagements vorhanden.

Die Software von Tactile Mobility kann in einer weiteren Entwicklungsstufe Daten zur Beschaffenheit des Fahrzeugs selbst, beispielsweise zu Motor- und Bremseffizienz und Kraftstoffverbrauch liefern. So lassen sich Rückschlüsse auf den Verschleißzustand verschiedener Fahrzeugkomponenten ziehen. Dabei gehen die Anwendungsmöglichkeiten für taktile Daten und Abtastung über das einzelne Fahrzeug hinaus, da eine weitere Auswertung der Informationen in einem Backend stattfindet. So kann die Software Straßenverhältnisse ermitteln und veränderte Fahrbahnbedingungen schnell erkennen, um weitere Fahrzeuge im Flottenverbund auf diese Veränderungen vorzubereiten, beispielsweise bei glatter Fahrbahn.

