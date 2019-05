Merken Gemerkt

Merken

10.05.2019

Porsche beteiligt sich an Software-Spezialist Cetitec Firmenbeteiligung

Porsche übernimmt einen Mehrheitsanteil in ungenannter Höhe am Pforzheimer Software-Unternehmen Cetitec. Damit reagiert der Sportwagenhersteller auf den hohen Stellenwert und die steigende Komplexität von Software und Elektronik im Fahrzeug.

© Porsche AG

Cetitec wurde 2012 aus der in Karlsruhe ansässigen K2L GmbH ausgegründet und beschäftigt derzeit rund 100 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist auf die Softwareentwicklung für Plattformlösungen im automobilen Umfeld spezialisiert. Die beiden Unternehmen haben bereits in der Vergangenheit zusammen gearbeitet. Um die digitale Fahrzeuginfrastruktur zukunftsfähig aufzustellen, erwirbt Porsche jetzt eine strategische Beteiligung an Cetitec. So baut der Sportwagenhersteller seine Kompetenz im Software-Umfeld weiter aus. Cetitec bleibt wie bisher mit Produkten als selbstständiger Lieferant für die Automobilindustrie am Markt.

Der Erwerb der Beteiligung an Cetitec steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Bundeskartellamts.

zu Porsche