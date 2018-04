Merken Gemerkt

16.04.2018

Porsche beteiligt sich an israelischer Anagog Investment

Porsche Digital hat eine Minderheitsbeteiligung am israelischen Start-up-Unternehmen Anagog erworben. Das 2010 gegründete Start-up mit Sitz in Tel Aviv beschäftigt aktuell rund 30 Mitarbeiter und ist auf die Entwicklung Künstlicher Intelligenz (KI) im Mobilitätskontext spezialisiert.

Anagog Gründer: Yaron Aizenbud - Ofer Tziperman - Gil Levy (von links) © Porsche AG

Die von Anagog programmierte und patentierte Software ermöglicht es, Kundenverhalten in bestimmten Situationen besser zu verstehen und zu antizipieren. Dadurch können beispielsweise intellligente Parkoptionen angeboten werden. Porsche will durch die Übernahme kontextbasierte und personalisierte Dienstleistungen weiterentwickeln.

Die Technologie von Anagog wird in Smartphone-Anwendungen integriert und aktuell in mehr als 100 verschiedenen Apps weltweit genutzt. Die Datenanalyse erfolgt direkt auf dem mobilen Endgerät und verzichtet damit auf einen Transfer der Nutzerdaten in die Cloud oder auf externe Server. So wird laut Porsche sichergestellt, dass Nutzer die Kontrolle über ihre Daten behalten und trotzdem von kontextbezogenen Dienstleistungen profitieren.

Die Porsche Digital GmbH ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Porsche AG und stellt das Kompetenzzentrum für Digitalisierung dar.

