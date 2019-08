Merken Gemerkt

28.08.2019

Polestar eröffnet Produktionsstandort in China eMobility

Die Elektromarke Polestar von Volvo hat ihre erste Fertigungsanlage im chinesischen Chengdu eröffnet. In der Fertigung wird das Elektrofahrzeug Polestar 1 gebaut - ein Performance-Hybrid-GT mit Karbonfaser-Karosserie. Die Fahrzeuge sind sowohl für China als auch für die weltweiten Exportmärkte bestimmt, die ersten Auslieferungen sollen noch in diesem Jahr erfolgen.

© Volvo Car Corporation

Die Fertigungsanlage strebt den Gold-Status in den LEED-Ratings (Leadership in Energy and Environmental Design) an, über den später im Jahr entschieden wird. Die LEED-Bewertung schreibt einen ganzheitlichen Ansatz vor, weshalb das Team ausschließlich mit Lieferanten zusammenarbeitet, die ebenfalls umweltbewusst handeln. Die neue Produktionsstätte außerdem ein Kundenerlebniszentrum mit einer Teststrecke und einem verglasten Atrium mit Panoramablick über die Fabrikhalle.

500 Einheiten des Polestar 1 sollen pro Jahr in Chengdu gefertigt werden, insgesamt sind 1.500 Fahrzeuge über einen dreijährigen Produktionszyklus geplant. Der Polestar 1 bietet 600 PS Systemleistung und 1.000 Nm Drehmoment. Parallel zu dem in Chengdu gefertigten Polestar 1 läuft Anfang des Jahres 2020 die Produktion des Polestar 2 im chinesischen Luqiao an.

© Volvo Car Corporation

Polestar ist die elektrische „Performance-Marke“ der Volvo Car Group und der Zhejiang Geely Holding. Polestar startete 2017 mit dem Polestar 1, einem Performance Hybrid GT mit 600 PS, 1.000 Nm und einer elektrischen Reichweite von 150 km. Im Jahr 2019 wurde der Polestar 2 als erstes vollelektrisches Premium-Fahrzeug vorgestellt. Das Modell tritt gegen das Model 3 von Tesla an. Als vollelektrisches Hochleistungs-SUV wird der Polestar 3 das Portfolio ergänzen.

