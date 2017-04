Merken Gemerkt

10.04.2017

Pkw-Absatz: Mercedes überholt BMW

Im weltweiten Wettbewerb der Premiummarken bleibt Mercedes auch in den nächsten Jahren an der Spitze und hält die Hauptwettbewerber BMW und Audi auf Abstand.

Im weltweiten Wettbewerb der Premiummarken bleibt Mercedes auch in den nächsten Jahren an der Spitze und hält die Hauptwettbewerber BMW und Audi auf Abstand. © CAR-Center Automotive Research

Das ergibt die Analyse der Absatzzahlen und Prognosen der Marken Audi, BMW, Mercedes von Ferdinand Dudenhöffer, Direktor des CAR-Center Automotive Research. Im Jahre 2016 errang die Marke Mercedes mit 81.000 Verkäufen Vorsprung gegenüber BMW wieder die Spitze beim Wettrennen um die Marktführerschaft im Premiumsegment. Und auch in den ersten beiden Monaten des Jahres 2017 hat Mercedes seinen Vorsprung auf die beiden Wettbewerber deutlich ausgebaut. Wesentlicher Grund ist die positive Entwicklung von Mercedes in China. So hat Mercedes mit knapp 95.100 Verkäufen in den ersten beiden Monaten des Jahres seinen Absatz um 40% gesteigert und erstmals mehr Neuwagen in China verkauft als Audi, die einen Verkaufseinbruch von 24% hinnehmen mussten. BMW-Mini ist in seinen China-Verkäufen zwar ebenfalls mit 15% gewachsen, bleibt aber in China mit 92.000 Verkäufen ebenfalls hinter Mercedes.

Die höchsten Gewinne pro Fahrzeug bei den drei Premiumherstellern erzielt mit klarem Abstand die Mercedes Car Group. Trotz leichter "Verwässerung" durch fünf Prozent Smart-Verkäufe erzielte die Mercedes Car Group im Jahr 2016 pro verkauftem Neuwagen im Schnitt 3.691 Euro EBIT-Gewinn, wie das Bild zeigt. Im Jahr 2017 seien die Chancen groß, dass Mercedes zusätzlich die Marktführerschaft im strategisch entscheidenden Markt China übernimmt, so Dudenhöffer. Hinzu kommen Innovationen auch außerhalb des klassischen Autogeschäfts, etwa in innovativer Kommunikation, wie der geplante Event-Charakter des nächsten IAA Auftritts zeigt. Verwundbar seien alle drei Premiummarken jedoch hinsichtlich ihrer Diesel-Abhängigkeit in Europa