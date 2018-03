Merken Gemerkt

Merken

14.03.2018

Pirelli: Cyber Car erfasst die Funktionsparameter des Reifens Sensorik

Pirelli präsentiert seine Cyber Car Technologie, die in Zusammenarbeit

mit Automobilherstellern für die Erstausrüstung entwickelt wurde. Cyber Car ermöglicht es dem Reifen, direkt mit der Bordelektronik des Fahrzeugs und insbesondere mit Fahrerassistenzsystemen zu interagieren, und liefert wichtige Informationen über den Betrieb des Fahrzeugs, um eine sicherere Fahrt mit verbesserter Leistung zu gewährleisten.



Der Reifen ist der einzige Kontaktpunkt eines Fahrzeugs mit der Fahrbahnoberfläche. Aus diesem Grund ist er in der Lage, eine Fülle an Informationen zu erfassen, die für ein sichereres, effektiveres und effizienteres Fahren entscheidend sind. Das gilt sowohl hinsichtlich der Umweltverträglichkeit als auch bezüglich der Kosteneinsparungen für den Fahrer.

Technisch gesehen basieren alle Cyber-Systeme von Pirelli auf einem Sensor, der sich auf der Innenseite des Reifens befindet und mit der Pirelli Cloud verbunden ist. Dieser nur wenige Gramm schwere Sensor überwacht den Betriebszustand des Reifens und übermittelt die Daten an ein elektronisches Steuergerät. Die gesammelten Informationen werden an eine App übermittelt, im Falle von Cyber Car sowohl an die Bordsysteme des Fahrzeugs als auch an eine App. Die Pirelli Cyber Technologie nutzt spezifische Systeme, um direkt mit dem Fahrer (Pirelli Connesso), mit Flottenmanagern (Cyber Fleet) oder mit Fahrzeugherstellern und Fahrern gleichzeitig (Cyber Car) zu kommunizieren.

Diese Systeme gelten sowohl für herkömmlich angetriebene Automobile als auch für solche mit Elektroantrieb. Die Basistechnologie ist gleich, aber die Anwendungen sind unterschiedlich und spezialisiert.

Über die Schnittstelle des Fahrzeugherstellers informiert Cyber Car den Fahrer über Standardbetriebsparameter des Reifens wie Vertikallast, Temperatur und Druck. Das ermöglicht ein rechtzeitiges Eingreifen bei falschem Fülldruck. Dank spezifischer Informationen über den Profilverschleiß und die Art und Weise, wie die Reifen bei der Montage saisonal rotieren sollten, soll die Reifenwartung einfacher werden. Cyber Car kann darüber hinaus den Zugang zu einer Reihe Dienstleistungen wie Autopflege, Pannenhilfe und Service ermöglichen, die individuell an die speziellen Bedürfnisse des Autofahrers angepasst werden können.

Die ersten mit Cyber Car ausgestatteten Modelle sollen noch in diesem Jahr auf den Markt kommen.

Arbeitsweise von Cyber Car © Pirelli

zu Pirelli