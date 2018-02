Merken Gemerkt

08.02.2018

Pierburg liefert Elektrofahrzeug-Komponenten an Karma Automotive Elektromobiliät

Komponenten des Automobilzulieferers Rheinmetall Automotive finden ihren Einsatz in Elektrofahrzeugen. So hat der zum Technologiekonzern Rheinmetall AG gehörende Automobiltechnikspezialist jüngst über sein Tochterunternehmen Pierburg eine Order des südkalifornischen Fahrzeugherstellers Karma Automotive zur Lieferung von Kühlmittelpumpen für ein Plug-in-Hybridfahrzeug (PHEV) erhalten.

© Pierburg/Rheinmetall Automotive AG

Karma Automotive wird die Pumpen in seinem Luxusmodell Revero einsetzen, das am US-amerikanischen Markt und in Kanada vertrieben wird. Die zur Kühlmittelumwälzung bestimmten Pumpen wurden in zwei Leistungsstärken mit jeweils 50 W (CWA 50) und 100 W (CWA 100) für die Luxusmarke geordert. Der bereits 2017 angelaufene Lieferzeitraum für die Pumpen erstreckt sich bis in das Jahr 2018 und hat ein Gesamtvolumen im sechsstelligen Euro-Bereich.

Herstellungsort der CWAs ist das deutsche Pumpenwerk von Pierburg im sächsischen Hartha. Der mittlerweile seit 25 Jahren zu Pierburg gehörende Standort verfügt über Erfahrung bei der Konzeption und Produktion elektrischer Antriebe für Pumpen sowie für weiterführende Einsatzbereiche.

Die Pumpenmodelle der in Hartha unter anderem produzierten CWA-Baureihe werden von der Ladeluftkühlung aufgeladener Aggregate bis hin zum Hauptkühlkreislauf von Verbrennungsmotoren eingesetzt. Als jüngstes Modell existiert auch eine Variante für eine Spannung von 48 V mit einer Leistung von 950 W. In neuen Antriebskonzepten von Hybrid- und Elektrofahrzeugen können die Pumpen zudem mit der Kühlung oder Temperierung von Elektroantrieb, Batterie, DC/DC-Wandler und Leistungselektronik ein breites Spektrum zusätzlicher Aufgaben übernehmen.

