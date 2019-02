Merken Gemerkt

04.02.2019

Phoenix Contact E-Mobility ernennt neue Leitung Personalie

Zum Jahresbeginn haben Michael Heinemann und Ralf Döhre die Leitung der Phoenix Contact E-Mobility GmbH übernommen. Heinemann ist CEO und Vorsitzender der Geschäftsführung, Döhre ist COO des Unternehmens, das seinen Sitz in Schieder-Schwalenberg hat.

Ralf Döhre (links) mit Michael Heinemann © Phoenix Contact

Bis Ende 2018 hat Heinemann fünf Jahre lang als Vorsitzender der Geschäftsführung die Tochterfirma Phoenix Contact Power Supplies geführt, die ihren Sitz in Paderborn hat. Er begann 1992 seine Laufbahn bei Phoenix Contact und wechselte 2012 von der Leitung des Produktmarketings für Stromversorgungen in den Vorstand der damaligen Tochterfirma APtronic AG in Bad Sassendorf, die 2014 in die Geschäftseinheit Power Supplies am Standort Paderborn überging.

Ralf Döhre ist seit 2007 in der Phoenix Contact-Gruppe tätig. Ab 2009 verantwortete er im Geschäftsbereich Device Connectors die internationale Produktion in China, Indien und den USA. Seit 2013 gehört Döhre zum Management der E-Mobility GmbH. Als kaufmännischer Leiter sowie Produktionsverantwortlicher war er am Aufbau der Gesellschaft beteiligt.

Der bisherige Geschäftsführer der E-Mobility GmbH, Oliver K. Stöckl, wird Ende Februar aus familiären Gründen die Unternehmensgruppe Phoenix Contact verlassen und eine neue Tätigkeit in Süddeutschland aufnehmen.

Die Phoenix Contact Power Supplies GmbH in Paderborn wird jetzt von Georg Beretitsch als Vorsitzendem der Geschäftsführung geleitet, der seit 2015 Mitglied der Geschäftsleitung dieser Gesellschaft ist. Bei Phoenix Contact ist er seit 1994 tätig und hat in der Verantwortung für Qualitätsmanagement und Produktion den neuen Standort Bad Pyrmont als auch das unternehmensweite Netzwerk der Elektronikfertigung koordiniert.

