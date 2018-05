Merken Gemerkt

Merken

25.05.2018

Personalisierbare Lichtfunktionen für den Fahrzeuginnenraum Forschung und Entwicklung

Gemeinsam mit dem Automobilhersteller Audi hat der Licht- und Elektronikspezialist Hella personalisierbare, dynamische Lichtfunktionen für den Fahrzeuginnenraum entwickelt. Diese wurden erstmalig im neuen Audi A8 eingesetzt.

© Hella

In der Luxuslimousine kommt ein Matrix-LED-Leselicht zum Einsatz, das laut Hella einen Meilenstein in Richtung Innenraum der Zukunft darstellt. Das Leselicht ist im rückwärtigen Bereich im Dachhimmel integriert. Jeweils sieben einzeln ansteuerbare LEDs pro Leselicht sorgen in jeder Sitzposition für eine optimale Ausleuchtung. Gesteuert wird das Matrix-LED-Leselichtüber ein Tablet, mit dem der Passagier auf dem Rücksitz die Helligkeit, die Größe und den Fokus des Lichtkegels individuell anpassen kann.

Weiter sind im Audi A8 verschiedene Lichtleiter integriert. Im hinteren Dachhimmel rahmen beispielsweise farbig leuchtende Lichtleiter das Matrix-LED-Leselicht sowie die Dachbedieneinheit optisch ein. Darüber hinaus sorgen Lichtleiter am Mitteltunnel für einen Lauflichteffekt, indem die LEDs nacheinander aktiviert werden. Und während der Fahrt leuchten die Lichtleiter je nach Präferenz der Passagiere das Fahrzeug aus. Sie können dabei nicht nur die Helligkeit definieren, sondern auch aus mehr als 30 Farben wählen und ein individuelles Farbprofil erstellen.

zu Hella